    jueves 18 de diciembre de 2025

    La Unión Europea posterga la firma del acuerdo con el Mercosur hasta enero

    Ursula von der Leyen confirmó a los líderes europeos que la rúbrica prevista para este sábado se aplaza un mes, tras un pedido de Giorgia Meloni en medio de masivas protestas de agricultores en Bruselas

    Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

    Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Unión Europea retrasará hasta enero la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Así lo comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jefes de Estado y de gobierno reunidos este jueves en Bruselas, según informó Político en base a fuentes diplomáticas.

    De acuerdo con lo transmitido en la cumbre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptó el aplazamiento solicitado por Meloni. El cambio de última hora frustró el objetivo de cerrar esta semana un acuerdo negociado durante 25 años entre la UE y el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

    Antes de esta decisión, el Mercosur y la UE habían decidido firmar el tratado el sábado 20 en Foz de Iguazú. Ayer miércoles, el canciller uruguayo Mario Lubetkin dijo a Búsqueda que el gobierno de Orsi entendía que esa fecha no se debía mover, pero que seguía las discusiones en Europa con “mucha atención”.

    Protestas en Bruselas

    La postergación fue resuelta en el marco de una fuerte movilización de agricultores en la capital belga, donde está la sede de la UE. Según la policía, unas 7.300 personas marcharon con decenas de tractores y casi un millar se concentró en el Barrio Europeo, con bloqueos de calles.

    Hubo incidentes frente al Parlamento Europeo, con quema de neumáticos, lanzamiento de objetos y daños, y respuesta policial con agua y gases, aunque las autoridades señalaron que la protesta fue mayoritariamente pacífica.

    El rechazo al Mercosur dominó las protestas. Productores denunciaron competencia desleal por estándares ambientales y sanitarios distintos y apuntaron contra la Comisión por “imponer” el acuerdo. Las críticas se sumaron al malestar por la reforma de la Política Agrícola Común y a conflictos sectoriales en curso.

