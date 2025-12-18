La Unión Europea posterga la firma del acuerdo con el Mercosur hasta enero

Ursula von der Leyen confirmó a los líderes europeos que la rúbrica prevista para este sábado se aplaza un mes, tras un pedido de Giorgia Meloni en medio de masivas protestas de agricultores en Bruselas

La Unión Europea retrasará hasta enero la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Así lo comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jefes de Estado y de gobierno reunidos este jueves en Bruselas, según informó Político en base a fuentes diplomáticas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El giro respondió a un pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que busca ganar tiempo para asegurar apoyo interno ante el rechazo del sector agrícola de su país. El planteo de Italia se sumó a la oposición frontal de Francia a que se apruebe el tratado.

De acuerdo con lo transmitido en la cumbre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptó el aplazamiento solicitado por Meloni. El cambio de última hora frustró el objetivo de cerrar esta semana un acuerdo negociado durante 25 años entre la UE y el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Antes de esta decisión, el Mercosur y la UE habían decidido firmar el tratado el sábado 20 en Foz de Iguazú. Ayer miércoles, el canciller uruguayo Mario Lubetkin dijo a Búsqueda que el gobierno de Orsi entendía que esa fecha no se debía mover, pero que seguía las discusiones en Europa con “mucha atención”.

Protestas en Bruselas La postergación fue resuelta en el marco de una fuerte movilización de agricultores en la capital belga, donde está la sede de la UE. Según la policía, unas 7.300 personas marcharon con decenas de tractores y casi un millar se concentró en el Barrio Europeo, con bloqueos de calles.