  • Cotizaciones
    miércoles 03 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Muerte de Matthew Perry: una mujer admite cargos y podría recibir más de 60 años de cárcel

    Una mujer conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California el miércoles

    Fans rinden homenaje a Matthew Perry frente a su casa el 29 de octubre de 2023 en Los Ángeles, California.

    Fans rinden homenaje a Matthew Perry frente a su casa el 29 de octubre de 2023 en Los Ángeles, California.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis décadas de prisión tras admitir una serie de cargos, incluyendo el de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

    Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024 y se prevé que sea sentenciada el 10 de diciembre.

    Leé además

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”

    Por France 24

    Esta mujer, de 42 años, es la quinta persona que admite haber participado en la muerte del entrañable actor, que había luchado abiertamente durante décadas contra la adicción a las sustancias.

    Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.

    Una investigación penal se inició poco después de que una autopsia revelara que tenía altos niveles de ketamina, un anestésico, en su organismo.

    El médico Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry. Otro médico, Mark Chavez, admitió el año pasado haber conspirado para proporcionarle ketamina a Perry.

    Sangha se declaró culpable el miércoles de un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

    En su declaración reconoce que también vendió cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019. McLaury falleció horas después por sobredosis.

    “Está asumiendo la responsabilidad de sus actos”, declaró previamente su abogado, Mark Geragos, a la AFP.

    Se prevé que las demás personas implicadas en el suministro de drogas a Perry comparezcan ante el tribunal en los próximos meses.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa Nacional

    Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Criptomonedas

    El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

    Por Macarena Saavedra
    Subsector privado

    Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

    Por Leonel García
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández