Netanyahu defiende nuevo avance militar en Gaza ante creciente oposición

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo en Jerusalén, ante medios internacionales, que Israel “no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás”. Defendió así la ofensiva militar planeada , asegurando que “nuestro objetivo no es ocupar Gaza , sino liberarla”.

También rechazó lo que calificó como una “campaña global de mentiras”, en momentos en que crece la condena al plan tanto dentro como fuera de Israel. Según dijo, existe “un calendario bastante corto” para los próximos pasos en Gaza, cuyos objetivos incluyen la desmilitarización del territorio, garantizar un “control de seguridad superior” por parte del ejército israelí y establecer una administración civil no israelí a cargo.

Netanyahu afirmó además que en los últimos días ordenó al ejército “traer más periodistas extranjeros”, lo que consideró un avance significativo, dado que hasta ahora no se les ha permitido entrar a Gaza más allá de los puestos militares .

Por último, volvió a responsabilizar al grupo militante Hamás de gran parte de los problemas de Gaza , incluidas las muertes de civiles, la destrucción y la escasez de ayuda humanitaria.

Al menos 26 palestinos murieron mientras buscaban ayuda en la Franja de Gaza, según informaron hospitales y testigos. Paralelamente, las familias de los rehenes israelíes convocaron a una huelga general para protestar contra los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de expandir las operaciones militares en el territorio.

Netanyahu tiene previsto ofrecer este domingo por la tarde una rueda de prensa para medios locales y extranjeros, en medio de la condena internacional a sus planes. Su comparecencia se realizará poco antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia para abordar la intención de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza.

Disparos cerca del centro de distribución de ayuda

Funcionarios hospitalarios informaron que recibieron cuerpos procedentes de zonas donde palestinos buscaban ayuda, ya fuera a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos o cerca de puntos de distribución administrados por organizaciones privadas en Gaza.

Entre las víctimas se cuentan diez personas que murieron mientras esperaban camiones de ayuda cerca del recién construido corredor Morag, que separa las ciudades sureñas de Rafah y Khan Younis, según el hospital Nasser. Otras seis murieron en el norte de Gaza, cerca del cruce de Zikim, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza y el hospital Shifa, que recibió a los fallecidos.

En el centro del territorio, testigos afirmaron haber escuchado primero disparos de advertencia antes de que se abriera fuego contra la multitud que intentaba llegar a un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). FRANCE 24 no pudo confirmar de forma independiente quién realizó los disparos. El hospital Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, informó que cuatro personas murieron por fuego israelí.

“Primero fue al aire, luego empezaron a disparar contra la gente”, relató Sayed Awda, que se encontraba a cientos de metros del lugar. Otros seis solicitantes de ayuda murieron cuando intentaban llegar a los sitios de GHF en Khan Younis y Rafah, añadió el hospital Nasser.

Estados Unidos e Israel impulsaron la creación de GHF hace meses como alternativa al sistema de ayuda gestionado por la ONU. Sin embargo, sus primeras operaciones se han visto empañadas por episodios de violencia y caos, con solicitantes de ayuda atacados cerca de las rutas de acceso a los centros de distribución.

En respuesta a Associated Press, la oficina de prensa de GHF aseguró que “no hubo incidentes en nuestras instalaciones ni cerca de ellas hoy y estos hechos parecen estar vinculados a multitudes que intentaban saquear el convoy de ayuda”. El ejército israelí también afirmó que no se registraron incidentes con sus tropas cerca de los sitios de asistencia en el centro de Gaza.

Por otra parte, hospitales locales informaron que siete personas murieron en ataques aéreos: tres cerca del puerto pesquero de la ciudad de Gaza y cuatro —dos de ellas niños— en un bombardeo que impactó una tienda de campaña en Khan Younis. El ejército israelí no realizó comentarios inmediatos sobre estos ataques, aunque acusó a Hamás de operar desde zonas civiles.

Espectro de la hambruna

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado a la mayor parte de la población de Gaza y ha sumido al territorio en una situación de hambruna. El sábado, dos niños palestinos murieron por desnutrición, elevando a 100 el número de muertes infantiles registradas desde el inicio de la guerra.

Desde finales de junio, cuando el Ministerio de Salud comenzó a contabilizar también las muertes de adultos por esta causa, se han registrado 117 fallecimientos adicionales. Estas víctimas del hambre no están incluidas en la cifra oficial de 61.400 palestinos muertos en el conflicto, según el ministerio. El organismo —que depende del gobierno de Hamás y cuenta con personal médico— no distingue entre combatientes y civiles, pero asegura que aproximadamente la mitad de los muertos son mujeres y niños. La ONU y expertos independientes consideran sus datos la fuente más fiable sobre las bajas de la guerra.

La posibilidad de ampliar la ofensiva ha provocado indignación tanto internacionalmente como dentro de Israel, donde familiares y allegados de los rehenes que permanecen en Gaza han instado a las empresas a declarar una huelga general la próxima semana. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv, en lo que medios locales describieron como una de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos meses.

Los organizadores buscan presionar al gobierno para que revierta su decisión de tomar el control de la ciudad de Gaza, advirtiendo que la expansión de la guerra pondría en riesgo la vida de sus seres queridos. De las 251 personas secuestradas en el ataque del 7 de octubre de 2023 —en el que militantes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el sur de Israel—, unas 50 continúan en Gaza y se cree que 20 siguen con vida.

Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo Omri es uno de los rehenes, pidió al presidente estadounidense Donald Trump y al enviado especial Steve Witkoff que intervengan para frenar la guerra. “La decisión de adentrarnos más en Gaza con el ejército es un peligro para mi esposo, Omri. Pero aún podemos detener este desastre”, afirmó.

Ese mismo domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó la zona norte de Cisjordania ocupada y aseguró que el ejército permanecerá en los campos de refugiados de la región al menos hasta fin de año. Aproximadamente 40.000 palestinos han sido desplazados de sus hogares en 2025, en lo que constituye el mayor éxodo en Cisjordania desde que Israel ocupó el territorio en 1967. Israel sostiene que estas operaciones son necesarias para erradicar la militancia, en un contexto de aumento de la violencia desde el inicio de la guerra en Gaza.

Katz señaló que el número de advertencias sobre posibles ataques contra israelíes en Cisjordania se ha reducido en un 80% desde que comenzó la operación en enero.

Con AP

FUENTE:FRANCE 24