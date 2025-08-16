  • Cotizaciones
    sábado 16 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Zelenski se reunirá con Trump el lunes tras el fracaso de la cumbre de Alaska para asegurar un alto el fuego

    El presidente ucraniano anunció que se reunirá con el presidente estadounidense en la Casa Blanca en Washington tras el fracaso de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos, que concluyó sin un acuerdo para detener los combates en Ucrania

    Zelenski y Trump en la Casa Blanca

    Zelenski y Trump en la Casa Blanca

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Trump confirmó la reunión en la Casa Blanca y dijo que “si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”.

    Leé además

    Vladimir Putin y Donald Trump se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos)
    Video
    Guerra en Ucrania

    La cumbre desinflada sobre Ucrania: alfombra roja para Putin y otra decepción para Trump

    Por France 24
    Periodistas trabajan cerca de una entrada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin
    Video
    Guerra en Ucrania

    La cumbre Putin-Trump: ¿otro punto de quiebre al estilo Yalta?

    Por France 24

    En un cambio de postura, pocas horas después de reunirse con su homólogo ruso, Trump afirmó que un acuerdo de paz general, y no un alto el fuego, era la mejor manera de poner fin a la guerra. Esta declaración coincidió con la opinión de Putin de que Rusia no está interesada en una tregua temporal y, en cambio, busca un acuerdo a largo plazo que tenga en cuenta los intereses de Moscú.

    Trump y los aliados europeos de Ucrania habían estado pidiendo un alto el fuego antes de cualquier negociación.

    Zelenski, quien no fue invitado a Alaska para la cumbre, afirmó haber mantenido una conversación “larga y sustancial” con Trump la madrugada del sábado. Le agradeció la invitación para reunirse en persona en Washington el lunes y afirmó que “discutirían todos los detalles sobre el fin de las matanzas y la guerra”.

    Será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante una reunión extraordinaria en la Oficina Oval el 28 de febrero.

    Embed - “No hay acuerdo hasta que haya acuerdo”: Trump tras el encuentro con Putin en Alaska

    Recibimiento con alfombra roja para Putin

    Trump le desplegó la alfombra roja el viernes a Putin, quien se encontraba en Estados Unidos por primera vez en una década y desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania. Sin embargo, después dio pocos detalles concretos sobre lo que se discutió. El sábado, publicó en redes sociales que todo “salió muy bien”.

    Trump había advertido antes de la cumbre de “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no acepta poner fin a la guerra.

    Zelenski reiteró la importancia de involucrar a los líderes europeos, quienes tampoco estuvieron en la cumbre.

    “Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos”, afirmó. “También conversamos sobre las señales positivas de la parte estadounidense respecto a su participación en la garantía de la seguridad de Ucrania”.

    No dio más detalles, pero Zelenski había dicho anteriormente que los socios europeos suspendieron una propuesta para establecer una presencia de tropas extranjeras en Ucrania para disuadir una futura agresión rusa porque carecía de un respaldo estadounidense.

    Zelenski afirmó haber hablado con Trump individualmente y luego en una llamada con otros líderes europeos. En total, las conversaciones duraron más de 90 minutos.

    “No habrá acuerdo hasta que haya un acuerdo”

    Trump dijo en Alaska que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, después de que Putin afirmara que los dos líderes habían llegado a un “entendimiento” sobre Ucrania y advirtiera a Europa de no “torpedear el progreso naciente”.

    Durante una entrevista con Fox News Channel antes de regresar a Washington, Trump insistió en que la responsabilidad de ahora en adelante podría recaer en Zelenski “para hacerlo”, pero dijo que también habrá cierta participación de las naciones europeas.

    En una declaración posterior a hablar con Trump, los principales líderes europeos dijeron que estaban dispuestos a trabajar con Trump y Zelenski para lograr “una cumbre trilateral con apoyo europeo”.

    La declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y los dos principales funcionarios de la Unión Europea (UE) decían que “Ucrania debe tener garantías de seguridad férreas” y acogieron con satisfacción la disposición de Estados Unidos a proporcionarlas.

    “Corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio”, dijeron. “Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”. No mencionaron un alto el fuego, que esperaban antes de la cumbre.

    La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que “la dura realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, señalando que las fuerzas de Moscú lanzaron nuevos ataques contra Ucrania incluso mientras las delegaciones se reunían.

    “Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza”, dijo.

    Embed - Baja expectativa de los militares ucranianos sobre cumbre Trump - Putin • FRANCE 24 Español

    “Misión cumplida”

    El primer ministro checo, Petr Fiala, dijo que la cumbre confirmó que “mientras Estados Unidos y sus aliados buscan caminos hacia la paz, Putin todavía solo está interesado en lograr las mayores ganancias territoriales posibles y restaurar el imperio soviético”.

    Las fuerzas ucranianas y rusas combaten a lo largo de un frente de 1.000 kilómetros (620 millas). Desde la primavera, las tropas rusas han acelerado sus avances, capturando la mayor cantidad de territorio desde el inicio de la guerra.

    “Putin acudió a la cumbre de Alaska con el objetivo principal de frenar cualquier presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra”, declaró Neil Melvin, director de seguridad internacional del Royal United Services Institute, con sede en Londres. “Considera el resultado de la cumbre como una misión cumplida”.

    Zelenski expresó su apoyo a la propuesta de Trump de una reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia. Afirmó que «los temas clave pueden debatirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello».

    Sin embargo, el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, declaró el sábado en la televisión estatal rusa que una posible reunión entre Trump, Putin y Zelenski no se ha planteado en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. “El tema aún no se ha abordado”, afirmó, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

    Fin del aislamiento de Putin en Occidente

    Zelensky escribió en X que le dijo a Trump que “las sanciones deberían reforzarse si no hay una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un final honesto a la guerra”.

    Los funcionarios y los medios de comunicación rusos adoptaron un tono mayoritariamente positivo y algunos describieron la reunión del viernes como un fin simbólico del aislamiento de Putin en Occidente.

    El expresidente Dmitry Medvedev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, elogió la cumbre como un avance en el restablecimiento del diálogo de alto nivel entre Moscú y Washington, describiendo las conversaciones como “tranquilas, sin ultimátums ni amenazas”.

    Con AP, Reuters y AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    MPP

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Álvaro García, presidente del BROU

    El BROU y su presupuesto: cubrirá todas las vacantes, pero no tuvo “suerte” con el rubro publicidad

    Por Ismael Grau
    La anterior parada de la refinería fue hace casi dos años, cuando se realizó el mantenimiento general que el ente realiza cada cinco años

    Ancap resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a rotura en la boya petrolera

    Por Ana Morales
    Sebastián da Silva
    Video

    Frente Amplio evalúa acciones parlamentarias por insultos en interpelación, mientras blancos buscan “bajar la pelota al piso”

    Por Redacción Búsqueda
    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana

    Puerto de Montevideo: privados prevén impulsar negocio de búnker, importar e invertir en buque y tanques

    Por Ana Morales