  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    León XIV nombra a un arzobispo pro migrantes en remplazo del cardenal de Nueva York afín a Trump

    La designación de Roland Hicks es leída como una señal clara del rumbo que busca imprimir León XIV, primer pontífice estadounidense y nacido en Chicago. Tanto el papa como el nuevo arzobispo han mostrado una postura firme a favor de los migrantes y disposición a desafiar las políticas de la administración Trump en este ámbito. Se trata del relevo de la archidiócesis más grande de Norteamérica, con cerca de 2,5 millones de católicos distribuidos en casi 300 parroquias

    El Papa León XIV dirigiendo la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 20 de julio de 2025

    El Papa León XIV dirigiendo la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 20 de julio de 2025

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Un relevo que muestra una dirección al frente de una archidiócesis clave en Norteamérica. León XIV aceptaba la renuncia del cardenal Timothy Dolan, tras cumplir en febrero los preceptivos 75 años, edad en la que todo obispo debe presentar su jubilación. En su lugar ha situado a Roland Hicks como undécimo arzobispo de Nueva York, un pastor de 58 años, relativamente joven para ese cargo.

    Hicks ha mostrado su sensibilidad por cuestiones sociales y solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política migratoria de la administración Trump. Este nombramiento vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre dos corrientes de la iglesia. Carlos Andrés Gómez, especialista en filosofía de la religión, lo ha valorado así en la antena de RFI: "este relevo episcopal refleja una tensión real dentro de la iglesia, entre continuidad y cambio, entre tradición y adaptación. El desafío, sin embargo, sigue siendo evitar que ese diálogo se convierta en una ambigüedad doctrinal o en una desilusión del mensaje evangélico. En eso incluso vale la pena citar las palabras del Papa Francisco, 'no licuar la fe'. "

    Leé además

    Leandro Gómez Guerrero pinta al anciano Simeón.
    Recomendado

    Un libro recorre el proceso creativo de renovación de la capilla de la UCU

    Por Redacción Galería
    Javier Milei saluda a Donald Trump durante uno de los encuentros en Estados Unidos.
    Argentina

    Por qué Argentina tuvo un año de locos en 2025 y qué espera para 2026

    Por Ezequiel Burgo

    Apaciguar estas disputas en el seno de la Iglesia es un anhelo de numerosos católicos. Ahora bien, ¿se puede decir que León XIV está bien encaminado para lograrlo? Carlos Andrés Gómez valora ese equilibrio por el que Leon XIV fue elegido. "Es un pontificado que empezó con mucho entusiasmo, pero ya aparecen, sobre todo en el sector tradicional unas que han sido frecuentes, por ejemplo, sobre el manejo del tema LGTBI. Hay que reconocer que fue un Papa elegido mirando al consenso, un consenso entre dos tendencias, una más tradicional y otra más progresista dostendencias muy fuertes, una tendencia más tradicional, una tendencia más progresista. Se ha buscado conciliar eso y por lo tanto, él combina de alguna manera elementos de estas dos facciones" dice este especialista en filosofía de la religión en RFI.

    El nuevo arzobispo, consciente del peso simbólico del cargo, aceptó el nombramiento con un tono pastoral: “Acepto este nombramiento con humildad y con el corazón abierto”. Incluso apeló al humor para tender puentes culturales con su nueva diócesis: “Potencialmente, mi primera declaración controvertida: soy fan de los Cubs y me encanta la pizza de masa gruesa”.

    En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que condenaba las redadas migratorias impulsadas por el gobierno republicano. En esa ocasión, afirmó que el comunicado “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, al tiempo que expresa nuestras preocupaciones, nuestra oposición y nuestras esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso permanente de la Iglesia con la doctrina social católica de la dignidad humana y en un llamado a una reforma migratoria significativa”.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sindicatos

    PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

    Por Martín Mocoroa
    Fiscalía General de la Nación

    La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

    Por Macarena Saavedra
    Sistema financiero

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Góndola de lácteos en un supermercado del barrio Parque Rodó.

    El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani, el presidente del Consejo de Formación en Educación, Walter Fernández Val, y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, Carlos Rodríguez.

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado
    Presidente Yamandú Orsi y expresidente Luis Lacalle Pou.

    Primer año del gobierno cierra casi sin luna de miel y desafiado a dar “señales claras” en 2026

    Por Leonel García
    El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

    Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

    Por Magdalena Cabrera