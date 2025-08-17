  • Cotizaciones
    Mandatarios europeos acompañarán a Zelenski a reunión con Trump en Washington

    Volodimir Zelenski no estará solo para reunirse con Donald Trump este lunes 18 de agosto. Al presidente ucraniano lo acompañarán varios de sus aliados europeos para conversar con el presidente estadounidense sobre la cumbre excepcional celebrada con Vladimir Putin y sobre la paz con Rusia

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.), el primer ministro británico, Keir Starmer (centro), y el presidente francés, Emmanuel Macron, celebran una reunión durante una cumbre en Lancaster House, en el centro de Londres, el 2 de marzo de 2025

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.), el primer ministro británico, Keir Starmer (centro), y el presidente francés, Emmanuel Macron, celebran una reunión durante una cumbre en Lancaster House, en el centro de Londres, el 2 de marzo de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La delegación no deja de crecer a medida que pasan las horas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que viajaría con varios líderes europeos a la Casa Blanca el lunes, junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En la misma línea se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alexander Stubb. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, también estará en el viaje.

    Embed - Zelenski viajará a Washington tras la cumbre entre EE. UU. y Rusia • FRANCE 24 Español

    La presidenta de la Comisión Europea también informó que Zelenski estaría en Bruselas el domingo por la tarde para participar en una videoconferencia de los aliados europeos. Esta reunión se realiza con el fin de preparar las próximas etapas de las conversaciones de paz sobre Ucrania tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

    Leé además

    Zelenski y Trump en la Casa Blanca
    Video
    Guerra en Ucraia

    Zelenski se reunirá con Trump el lunes tras el fracaso de la cumbre de Alaska para asegurar un alto el fuego

    Por France 24
    Vladimir Putin y Donald Trump se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos)
    Video
    Guerra en Ucrania

    La cumbre desinflada sobre Ucrania: alfombra roja para Putin y otra decepción para Trump

    Por France 24

    Los aliados de Ucrania deberían abordar la cuestión de las garantías de seguridad que se le otorgarían a Kiev en el marco de un posible acuerdo de paz. Según diplomáticos, se examinaría cuáles podrían ser los puntos de tal acuerdo entre Ucrania y Rusia. Al término de su cumbre el viernes con Vladimir Putin, Donald Trump había hecho saber que sus esfuerzos se centraban ahora en la elaboración de un acuerdo de paz que permitiera poner fin a la guerra, sin pasar por la etapa de un alto el fuego.

    Embed - Ursula von der Leyen: "Seguimos apoyando adhesión de Ucrania a la OTAN"

    Mientras tanto, Ucrania y Rusia continúan los ataques con drones. Kiev y Moscú se atacaron mutuamente el domingo. En el terreno, las hostilidades continúan. La Fuerza Aérea de Kiev acusó a Rusia de atacar Ucrania con 60 drones, incluidos drones iraníes Shahed, así como un misil Iskander, en la noche del sábado al domingo.

    El gobernador de la asediada región oriental de Donetsk, Vadim Filachkine, dijo que los ataques rusos mataron a cinco personas en la región el sábado. En Rusia, el Ministerio de Defensa declaró por su parte que Kiev había lanzado 46 drones contra el país, principalmente sobre las regiones fronterizas, pero también sobre la región de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú y a cientos de kilómetros de Ucrania.

    FUENTE:RFI

