Mandatarios europeos acompañarán a Zelenski a reunión con Trump en Washington

La delegación no deja de crecer a medida que pasan las horas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que viajaría con varios líderes europeos a la Casa Blanca el lunes, junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En la misma línea se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alexander Stubb. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, también estará en el viaje.