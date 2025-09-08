  • Cotizaciones
    lunes 08 de septiembre de 2025

    Javier Milei reune a su gabinete tras aplastante derrota de su partido en las elecciones provinciales

    El presidente argentino, Javier Milei, inició reuniones con su gabinete tras la derrota de La Libertad Avanza frente al peronismo en las legislativas de Buenos Aires, consideradas un test clave de cara a las elecciones intermedias del Congreso el próximo mes

    El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El peronismo opositor se impuso con holgura y relegó a La Libertad Avanza (LLA) a un distante segundo lugar. Con el 82,2% de los votos escrutados, los resultados provisorios indican que los peronistas alcanzaron el 46,8%, frente al 33,8% obtenido por el candidato oficialista.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla luego de conocer los resultados electorales de las elecciones legislativas este domingo, en un centro de campaña en La Plata, Buenos Aires. 
    Argentina

    Javier Milei sufre su mayor derrota: el peronismo gana con claridad en Buenos Aires

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Las acusaciones de corrupción amenazan con descarrilar al presidente de Argentina, Javier Milei, y a su hermana, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
    Gobierno argentino amplió denuncia por difusión en ‘streaming’ de Uruguay de supuestos audios de Karina Milei

    Milei reconoció la magnitud de la derrota y la calificó como “una clara derrota” de su fuerza política. “Hemos sufrido un revés y debemos aceptarlo con responsabilidad”, expresó ante sus seguidores en la sede partidaria, en un tono inusualmente reflexivo.

    El mandatario también admitió posibles errores de gestión: “Si hemos cometido errores políticos, los asimilaremos, los procesaremos y modificaremos nuestras acciones”. Sin embargo, ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico: “No habrá marcha atrás en la política gubernamental”.

    ¿Cómo queda el panorama político para Javier Milei?

    Las aspiraciones de Milei de ampliar la presencia de su partido en el Congreso nacional quedaron en entredicho tras la revitalización del peronismo, liderado por el gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof.

    Aunque los analistas preveían una derrota ajustada de La Libertad Avanza, el resultado fue más adverso de lo esperado en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la población del país. Ese revés amenaza con dar nuevo impulso a sus rivales en un momento especialmente delicado para el oficialismo.

    La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró el resultado como una suerte de revancha política. Condenada por corrupción y cuestionada por su manejo económico, Fernández escribió en la red X un mensaje dirigido a Milei: “¿Viste eso, Milei? (...) Sal de tu burbuja, hermano. La cosa se está poniendo difícil”.

    Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo enfrenta un desafío mayor. Milei necesita ampliar la reducida minoría que ocupa en un Congreso dominado por la oposición para avanzar en sus reformas económicas y cumplir su promesa de transformar a Argentina, un país con un largo historial de incumplimientos, en una nación capaz de honrar sus deudas.

    El peronismo, fortalecido, mantiene la bancada más numerosa en el fragmentado Parlamento y ha usado su peso para impulsar medidas de gasto social que complican los intentos del presidente de equilibrar las cuentas públicas.

    “Este resultado es un dato clave para comprender el estado de ánimo social: la postura de la oposición, el estado del peronismo y el nivel de apoyo al gobierno en el distrito electoral más importante de Argentina”, señaló Juan Cruz Díaz, director de la consultora Cefeidas Group, en Buenos Aires.

    “Si bien no se trata de las principales elecciones nacionales de octubre, sí constituye una llamada de atención para el gobierno, y su reacción será crucial para comprender la evolución del panorama político”, agregó.

    Una economía en aguas turbulentas

    Aunque Milei puede exhibir como logro la reducción de la inflación de tres dígitos y el freno al gasto desmedido heredado de los gobiernos peronistas, la recuperación económica prometida aún no llega para la mayoría de los argentinos.

    Su administración eliminó las rígidas restricciones cambiarias como parte de un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, esa apertura todavía no generó la confianza necesaria en los mercados internacionales ni atrajo las inversiones que podrían dinamizar el empleo y el crecimiento económico.

    “Milei tiene una ideología muy fuerte, y su visión es que el Estado debe tener un impacto mínimo y que las inversiones deben provenir del sector privado. Pero eso aún no se ha materializado”, señaló a la agencia AP la analista política Ana Iparraguirre, socia de la consultora GBAO, con sede en Washington.

    Mientras tanto, los indicadores internos se deterioran: la confianza del consumidor retrocede, el desempleo aumenta y las tasas de interés alcanzan niveles récord. En paralelo, el gobierno interviene de manera constante en el mercado cambiario para sostener el peso y contener la inflación, con la esperanza de aliviar la presión sobre los hogares en medio de una situación cada vez más frágil.

    Con Reuters, EFE y AP

