Murió Piero, una de las grandes voces de Latinoamérica, a los 81 años

Este miércoles 7 de octubre fue confirmada la muerte de Piero, a los 81 años de edad. El artista, de origen italiano y con nacionalidades también argentina y colombiana, era reconocido como uno de los grandes exponentes de la canción social y la trova en Argentina y Latinoamérica. El cantautor de éxitos como "Mi viejo" falleció luego de presentar complicaciones de salud en las últimas horas

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos".

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Con este mensaje, la cuenta oficial del cantautor Piero De Benedictis en Instagram informa sobre la muerte del artista nacido en Italia que desarrolló su carrera en Argentina y recibió también la nacionalidad colombiana, como un homenaje del expresidente Ernesto Samper.

Piero estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde su estado se agravó recientemente, según informaron medios locales argentinos.

El artista se convirtió en una referencia de la canción de protesta argentina en los años 70, con letras propias y también versiones de poemas que retrataban las vicisitudes del pueblo bajo los regímenes opresivos de la época.

Pero también entonó himnos íntimos al amor familiar como 'Mi viejo', en el que describía, en palabras del poeta y periodista José Tcherkaski musicalizadas por él mismo, la figura de un padre que envejece, a los ojos del hijo que lo ve como "un buen tipo" que "tiene la tristeza larga".