Murió Piero, una de las grandes voces de Latinoamérica, a los 81 años
Este miércoles 7 de octubre fue confirmada la muerte de Piero, a los 81 años de edad. El artista, de origen italiano y con nacionalidades también argentina y colombiana, era reconocido como uno de los grandes exponentes de la canción social y la trova en Argentina y Latinoamérica. El cantautor de éxitos como "Mi viejo" falleció luego de presentar complicaciones de salud en las últimas horas
"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos".
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Con este mensaje, la cuenta oficial del cantautor Piero De Benedictis en Instagram informa sobre la muerte del artista nacido en Italia que desarrolló su carrera en Argentina y recibió también la nacionalidad colombiana, como un homenaje del expresidente Ernesto Samper.
Piero estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde su estado se agravó recientemente, según informaron medios locales argentinos.
El artista se convirtió en una referencia de la canción de protesta argentina en los años 70, con letras propias y también versiones de poemas que retrataban las vicisitudes del pueblo bajo los regímenes opresivos de la época.
Pero también entonó himnos íntimos al amor familiar como 'Mi viejo', en el que describía, en palabras del poeta y periodista José Tcherkaski musicalizadas por él mismo, la figura de un padre que envejece, a los ojos del hijo que lo ve como "un buen tipo" que "tiene la tristeza larga".
Fue probablemente su canción más universal. Rechazada en su momento por las disqueras cuando intentó presentarla como parte del repertorio del dúo Pier & José, fue impulsada por el directivo de CBS Héctor Techeiro como un éxito potencial de cara a próximos festivales por el día del padre.
Terminó siendo versionada en varios idiomas e interpretada por algunas de las voces más emblemáticas de la música mundial, como Nicola Di Bari, Danny Rivera, Vicente Fernández, Lucho Gatica o Leo Dan, entre otros.
Pero la voz de Piero se prestó para causas sociales y políticas, aunque con un verso sosegado y reflexivo. En 'Para el pueblo lo que es del pueblo', publicada en 1974, hizo suya el hambre de los más necesitados, en estrofas que recordaban que "comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar".