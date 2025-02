Aquello que queremos ser

Desde ese entonces la idea no ha dejado de evolucionar, abarcando también aspectos inmateriales, como algunas prácticas o tradiciones culturales. O algo no inmaterial pero sí perecedero, como ciertas comidas por ejemplo. Esto es, no es que Uruguay tenga que ponerse a inventar una definición de patrimonio. De hecho, la Ley N° 14040 del año 1972 y con la que se crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación propone una serie de definiciones sobre qué cosas deben ser consideradas patrimoniales y preservables. Vista a la distancia de más de cincuenta años, es claro que la redacción se apega bastante a las definiciones socio culturales de entonces y que entiende el patrimonio esencialmente como preservación del pasado. Más aún, la comisión funciona como un órgano asesor que da recomendaciones pero al que, en esencia, no es necesario darle demasiada pelota. Por supuesto, es indispensable su existencia pero leyendo sus potestades, parece quedarse corta.