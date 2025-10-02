Crimen organizado: atentados, reuniones, decisiones

¿El Frente Amplio considera que hay que pactar con el crimen organizado?, no me consta; pero de todas las alternativas en debate, seguramente esta sea la más polémica y la de consecuencias más importantes

El lunes 4 de agosto, Yunta (dirigida por Gabriel Pereyra y Mariana Secco) organizó una conferencia sobre crimen organizado en el Radisson. Tuve la oportunidad de ir. El jueves 7, en este espacio, escribí que “me fui de la sala atravesado por dos sensaciones completamente opuestas. Por un lado, preocupadísimo; por el otro, esperanzado”. Preocupado por el panorama que pintaron los expertos invitados al hablar del tema (crimen organizado avanzando en toda la región, Chile y Costa Rica incluidos). Esperanzado porque la presencia de buena parte del elenco político (gobierno y oposición), empezando por el presidente Yamandú Orsi, al menos desde mi punto de vista, dejó de manifiesto la importancia que la elite dirigente le asigna al tema del evento. Menos de dos meses después, el atentado perpetrado contra la doctora Mónica Ferrero, que lidera la Fiscalía, nos obliga a insistir en este asunto. Quiero abordarlo desde cuatro ángulos.

Primero. El atentado es de una gravedad política mayor. No hay antecedentes de algo así. A lo sumo, la bomba que estalló el 29 de abril de 1992 en el estudio del expresidente Julio María Sanguinetti. Pero entre ese episodio y el del domingo pasado hay una diferencia muy grande. Aquel fue un hecho aislado, una señal de protesta de militares nostálgicos. Este es un eslabón de una cadena. El atentado del domingo pasado es un mensaje directo, bien visible, dirigido a todas las personas y organizaciones que combaten el narcotráfico. Dicho sea de paso, es la segunda vez que Ferrero padece una situación de esta naturaleza. En mayo de 2020, luego de haber concretado una incautación de dos toneladas de cocaína, Ferrero recibió un mensaje firmado por el Primer Cartel Uruguayo: “Les dimos un pequeño susto”, “si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”. A los mensajes, bien visibles, con amenazas de este tipo, se suman los mensajes mucho menos visibles, pero mucho más frecuentes, que reciben personas y familias en distintos barrios de todo el país. En Uruguay vienen en aumento los desplazamientos forzados, es decir, las usurpaciones de viviendas particulares por parte de bandas criminales.1 El problema del crimen organizado es muy serio.

Segundo. Aunque la acción policial no pudo prevenir el atentado, menos de 24 horas después ya había dos personas indagadas, una de las cuales ya ha sido formalizada por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, debiendo cumplir prisión preventiva. No me parece un dato menor. Es cierto que el crimen organizado avanza y es un problema serio. Pero no subestimemos la capacidad de acción de la Policía. La celeridad de la acción policial me hizo recordar lo que expresó Nicolás Martinelli, en un reportaje en Búsqueda publicado hace tres semanas. El exministro del Interior dijo no compartir las versiones más pesimistas sobre el enfrentamiento al crimen organizado: “Primero porque Uruguay tiene una Policía muy preparada, muy profesional, (…). Te lo dicen agencias de seguridad e inteligencia internacionales (…). Es una Policía que logró buenos acuerdos y buenas coordinaciones con sus pares regionales en el intercambio de información y en capacitaciones. Además, es una Policía bien equipada, bien tecnificada, con un Estado que tiene nuevos escáneres en el Puerto de Montevideo, que va a tener nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea, nuevos barcos para la Armada… Y es una Policía que tiene sustancialmente más poder de fuego que cualquier grupo criminal que haya en Uruguay”.2

Tercero. Me pareció, en general, que la reacción del sistema político estuvo a la altura de las circunstancias. Nadie le quitó trascendencia al hecho. Todo lo contrario. El presidente convocó a todos los partidos. Gobierno y oposición cerraron filas. Si mi interpretación es correcta, la elite dirigente comprende que se precisan señales fuertes. Hay que contestar el mensaje visible con varios mensajes igualmente visibles. Las reuniones entre dirigentes son necesarias, pero no son suficientes. Se precisan decisiones valientes y políticas públicas diferentes. De la lista de decisiones posibles, destaco tres: 1) Orsi solicitó a los dirigentes de los partidos que se tramiten rápidamente en el Parlamento modificaciones a la legislación sobre lavado de activos para seguir mejor “la ruta del dinero”; tiene sentido; 2) todos coinciden en que hay que gestionar de un modo diferente el sistema carcelario, porque el crimen (el organizado y el “desorganizado”, como diría Juan Pablo Luna) se alimenta del desastre carcelario, y 3) es necesario fortalecer la Fiscalía con recursos y blindaje político; no hay manera de combatir el crimen sin más recursos humanos, y menos aún si la institución se ve constantemente sometida a acusaciones de sesgos partidistas que la deslegitiman.

Cuarto. En una de las intervenciones de la conferencia de Yunta sobrevoló la propuesta de negociar con el crimen organizado. Es decir: aceptar el chantaje. En palabras del Primer Cartel Uruguayo: “Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”. Martinelli fue muy claro sobre este punto en el reportaje ya mencionado: “Hace algunas semanas, en una conferencia sobre seguridad, básicamente se planteó grosso modo que uno de los caminos a seguir era tranzar con el crimen organizado. En Uruguay estamos lejísimo de eso. (…). A mí me pareció una locura lo que se comentó en la conferencia. (…). No hay que ir por ese camino porque ahí es donde hoy Uruguay tiene ventaja, porque hoy no hay territorio en donde la Policía no entre y en donde no haya algún pie del Estado con una escuela, una comisaría, una seccional”. La posición del exministro es muy clara. Pero ¿cuál es la posición del gobierno sobre esto? ¿El Frente Amplio considera que hay que pactar con el crimen organizado? No me consta. Pero de todas las alternativas en debate, seguramente esta sea la más polémica y la de consecuencias más importantes.