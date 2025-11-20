El “Estado tapón”

En momentos en los que se están conmemorando los 200 años de la Declaratoria de la Independencia del 25 de agosto de 1825, vuelve a estar en debate qué tan transcendente fue ese hecho en la posterior creación de la República Oriental del Uruguay . Algunos sostienen que fue precisamente allí, en esa fecha, que se comenzó a forjar lo que luego sería una nueva nación, anclada entre dos vecinos gigantes, uno originado por descendientes de españoles y el otro de portugueses, que se habían disputado estas tierras por décadas. Otros argumentan que lo ocurrido aquel día en un rincón de lo que hoy es el departamento de Florida fue la manifestación por escrito de la voluntad de los libertadores de sumarse a la patria naciente de Argentina .

En cualquier caso, ese fue el inicio de un periplo de unos pocos años que implicó varias batallas entre portugueses y libertadores y que terminó con la intervención de un diplomático inglés, llamado lord Ponsomby, en las mediaciones para poner fin a la guerra. En esos intercambios surgió como una posibilidad la creación de un “Estado tapón” entre las dos grandes potencias incipientes a ambos lados de la entonces Provincia Cisplatina, Argentina y Brasil.

Así fue que terminó ocurriendo, y el 18 de julio de 1830 el país naciente, Uruguay, juraba su primera Constitución de la República en la plaza principal de su capital, Montevideo. En ese mismo año, pero al otro lado del océano Atlántico, nacía también como país Bélgica en medio de dos grandes potencias: Alemania y Francia. ¿Quién fue uno de los artífices de la creación de esa nueva nación? También lord Ponsomby.

Por lo tanto, parece bastante evidente que la idea de crear un Estado nuevo y distinto entre dos grandes países no estuvo ajena al inicio de Uruguay como nación independiente. Después vinieron muchos otros episodios que consolidaron al país como independiente, pero en un inicio su formación tuvo mucho que ver con una jugada estratégica en el marco de la política internacional.

Hoy ese rol de Uruguay como “Estado tapón” vuelve a estar arriba de la mesa. Lo planteó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en momentos en los que los gobiernos de Argentina y Brasil permanecen distanciados y con escaso diálogo por las notorias diferencias ideológicas entre sus presidentes, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

Oddone brindó semanas atrás una entrevista al diario brasileño Folha de São Paulo en la que insistió, como ya lo había hecho tiempo atrás el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, en la idea de que Uruguay sea un puente entre Lula y Milei.

“Tenemos una buena relación de afinidad ideológica con el gobierno brasileño, pero al mismo tiempo algunos de nosotros mantenemos buenas relaciones con el actual equipo económico argentino”, le dijo Oddone al medio brasileño.

El ministro de Economía uruguayo ocupa un rol central en la relación con el gobierno argentino. De hecho, el presidente Yamandú Orsi casi no tiene diálogo con su par Milei. Por eso, resulta fundamental el buen vínculo del nuevo canciller del vecino país, Pablo Quirno, con Oddone y con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Diego Cánepa, según fuentes oficiales citadas por El Observador.

Bienvenido entonces el planteo de colocar a Uruguay como una especie de “mediador” entre las dos grandes potencias de la región. Ese es un rol que le haría muy bien a nuestro país porque lo ubicaría en el justo lugar en el que debería estar su política exterior. Cada vez que optó por ese camino, obtuvo buenos resultados, como lo muestra la historia, y este es un momento especialmente propicio para hacerlo. Más aún teniendo en cuenta los últimos movimientos de Argentina, en referencia a su acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos.

El problema es que tanto Orsi como otros integrantes del actual gobierno, incluido el canciller Mario Lubetkin, han tenido un acercamiento excesivo a Brasil en algunas de sus declaraciones públicas. Eso evidentemente no ayuda a las destacables intenciones de ser una especie de puente entre ambos países.

Esperemos que en esta oportunidad el presidente le dé una vez más la razón a su ministro de Economía y no a los que, también desde dentro de su gobierno, despotrican contra la administración de Milei y solo quieren hacerle la guerra. Lord Ponsonby quedaría agradecido.