El Papa de los ateos

Soy ateo, hijo de ateos, educado en el casi obligado catolicismo de Argentina en las décadas de los sesenta y setenta. Estudié y sé mucho de la religión católica porque me apasiona. Me apasiona su humanidad llena de virtudes y de vicios repugnantes. Me apasiona que sea la columna vertebral de la gran reserva intelectual, ética y creativa de Occidente: América Latina. América Latina entendida no como la ficción de la Patria Grande, lamentosa y oprimida (la historia ya la conocemos), sino como fuente fresca y enérgica de creatividad y vida, en un Occidente modo sajón que no para de implosionar.