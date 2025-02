El 22 de febrero de 1979 se estrenó una de las películas más bellas y poéticas de la historia del cine: Ensayo de orquesta, de Federico Fellini. La película muestra las relaciones íntimas, las tensiones, las envidias, los egos, las vanidades, las bajezas, y la desesperación por el reconocimiento y la gloria de los miembros de una orquesta sinfónica. Como toda película, es un mundo exagerado, irrepetible en la realidad, pero que la explica desde un lugar que la propia vida no estaría en condiciones de hacerlo, porque una obra de arte no es otra cosa que concentración profunda de la vida, la que no podríamos tolerar si tuviésemos que sentirla en todo su espesor y sus detalles, a cada instante. Es por eso que aparecen los analgésicos, esos que la vuelven tolerable, desde un vino con amigos, los viajes, la televisión, la música, el arte en general, el deporte, el juego, los fármacos, la fe, Dios y todo lo que se quiera agregar para que nuestro día a día nos haga olvidar de la única certeza que tenemos, es decir, que estamos de paso por acá y por muy breve tiempo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Todo es verdad, no hay mentiras ante la magnitud inasequible de la existencia, solo matices. Mucho antes, Italo Svevo (Trieste, 1861-1928), uno de los escritores más importantes, influyentes y conocedores de eso que se llama la clase media, la burguesía, escribió una obra maestra del cuento: Un corto viaje sentimental. El cuento narra un viaje en tren entre Milán y Trieste que el protagonista realiza sin su mujer y sin su hijo, en un acto que representa para él la máxima expresión de libertad a la que podía acceder sin violar las normas de moral y conducta que una sociedad extremadamente politizada por el Estado y la Iglesia católica le permitía. ¡Somos libres! Pero no más que esto. En el viaje se cruza con muchas de las situaciones posibles que la cotidianidad de aquella clase media podían presentar, como en prueba de orquesta. Cada compañero de viaje no es una persona, es un acontecimiento.

El escritor Svevo fue el último eslabón de una familia de industriales en la siempre disputada ciudad de Trieste, entre la entonces Yugoslavia e Italia, la menos italiana de las ciudades, la más multiétnica de Europa, una especie de Venecia del Renacimiento, pero más lenta, más eslava, que fue casa de James Joyce, profundo admirador de Svevo. Fue también cuna del formidable escritor Claudio Magris y ciudad de nacimiento del mejor boxeador italiano de todos los tiempos, Nino Benvenutti, campeón mundial y olímpico de los pesos medios, Dios de Italia, fenómeno de belleza y enorme deportista al que Carlos Monzón le arrebató el título con un KO furibundo en Roma, en 1972. Las campanas de San Justo, que Luciano Pavarotti inmortalizó, son la música de esa ciudad que representa la vuelta a la dignidad de Italia, después de la doble humillación sufrida en las dos guerras mundiales: triunfante y traicionada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, derrotada y llena de oprobio en la segunda (más allá de la gloriosa historia de la única, verdadera y efectiva resistencia de ese conflicto al son de Bella ciao, y de la gloria de sus hombres rana una vez que Italia decide abandonar el eje).

¿Pero de qué tratan en el fondo estas dos obras de arte? Del tiempo y de la paciencia que las relaciones humanas necesitan para desplegarse, tan concentradas y apretadas que están en la brutal exigencia de existir en un tiempo-espacio efímero entre infinitas posibilidades de otros tiempo-espacio.

Escribo este artículo desde un tren en Italia, único punto en común con Italo Svevo y Federico Fellini. Llegué a Milán en tren desde Zúrich, fui y volví a Nápoles desde Milán en tren. Fui allá a la Scala tres veces, dos a escuchar la Décima sinfonía de Mahler y una a ver La valkiria de Wagner, y una vez al San Carlo de Nápoles a ver Romeo y Julieta de Gounod. Escucho ópera desde muy chico, por mi padre italiano. Entre 2005 y 2006 fui jefe del gabinete artístico del Teatro Colón, en práctica, vicedirector artístico del teatro en la última gran dirección que tuvo el Colón, la de Marcelo Lombardero. Desde 2006 que no volvía a un teatro a escuchar una sinfonía o una ópera. Atravesar la primera media hora de Mahler fue un incómodo y no tan corto viaje sentimental. Qué había pasado para que algo que veinte años antes me afectase y me interrogase en lo más íntimo ahora fuese una experiencia tan áspera como escuchar reguetón o alguna de sus variantes. Entonces se produjo la magia una vez más, y volví a conectar. Necesitaba tiempo, tiempo para que lo humano surgiera, tiempo lejos del tormento de las redes sociales, del WhatasApp, de las noticias, solo eso. Como atravesar ciudades, pueblos y fronteras suavemente, de a poco, en un tren, anticipando paisajes y dejándolos ir como suspiros.