Gastando palabras

Pasó Navidad, se acerca fin de año y lo único que deseamos con devoción es festejar, descansar, porque incluso en las ciudades vacías se abre una tregua, y los que quedan, viven en un estado de excepción, llamado complicidad del que no se fue de vacaciones, pero se adueñó de los espacios y los tiempos citadinos. Es también el momento perfecto para escribir en el límite de lo prohibido o lo polémico, sabiendo que pocos lo van a leer, interrumpidos por una ola en la playa, el aire de la montaña o el muuu, beeee, de algún animal en el campo. Además, mi deseo más sincero es que la mayoría de los lectores esté gozando de los efectos narcóticos del dolce far niente (traduzco: panza arriba en algún lugar ajeno a la rutina del año que se va apagando).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Por este motivo, tomando la posta de una columna de opinión en esta misma publicación escrita por Andrés Danza, me animo a meterme con la palabra que todo lo puede, todo lo transforma, todo lo todo; la palabra que logró terminar con el dogma de que es más fácil que se acabe el mundo a que se termine el capitalismo: ¡libertad! Tanto el concepto anterior como algunas otras ideas se las voy a robar a Slavoj Zizek, de manera que me veo obligado a nombrarlo. Pero para matizar un poco esto de la libertad, sugiero escuchar mientras leen, el Don Giovanni, de Mozart (1787), si pueden en la versión dirigida por Claudio Abbado con la Chamber Orchestra of Europe (confíen). Esta obra, cuyo libreto fue escrito por Lorenzo da Ponte, está basada en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina (1616). Creo que muchos conocemos el argumento, que no es ni más ni menos que la crítica a la aceleración de concentración de privilegios y poder por parte de un grupo reducido de personas que desembocaría en la Revolución francesa, con todos sus maravillosos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, no exentos de sed de odio, venganza y sangre… como se dice en el mundo de las finanzas, el mercado lo acomoda todo (quizás sería mejor acomodar algunas cosas antes y así evitamos situaciones complejas).

¿De qué va entonces esta obra? De un joven noble, arrogante y promiscuo, al que vemos en el tramo final de una vida descontrolada, promiscua, sin obligaciones y atestada de derechos (los suyos), que, enceguecido por su necesidad de satisfacer cada vez más sus caprichos, no pierde oportunidad para maltratar y humillar a quienes lo rodean, y, si es necesario, asesinar (¡al commendatore!) a quien obstaculice su correr desbocado (como el mendigo montado que conduce su caballo a la muerte; esto se lo robé a Shakespeare, de Enrique IV, si la memoria, por un rato, no me falla), abusando de su suerte y del destino cíclico de la historia, que indefectiblemente reaparece, con la potencia divina ante la cual el hombre nada puede hacer, salvo perder y morir.

El comendador, a quien asesinó a sangre fría, vuelve como el convidado de piedra, potencia vengadora del más allá, que lo aniquila, sumergiéndolo en el olvido. Esto último es una genialidad de Mozart, que no termina la ópera en el momento en el que don Giovanni muere, porque sería concederle la nobleza de haber sido asesinado por una divinidad, casi una bendición histórica, una redención. No, Mozart, en su brillante rebeldía, lucidez y su arte inigualable, crea el más brutal de los castigos, ese jocoso final, una burla despiadada en forma de moraleja que aplica al perverso y pervertido personaje, donde sus víctimas cantan ligeras que tal es el fin de quienes hacen el mal: la muerte del pecador siempre refleja su vida. Su castigo es el olvido, casi tan tremendo como la repetición infinita en el infierno de Dante.

Pero pocos recuerdan que al inicio del final del primer acto, don Giovanni lanza su grito de guerra: “¡Viva la libertad!”, que es repetido con entusiasmo por el resto, pero que deja en claro que para cada uno significa algo distinto… ese es el poder de esta palabra, que aplica a todo, y todo lo fagocita, hasta la misma idea de capitalismo.