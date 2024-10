Mujeres que meten miedo: de Ann Radcliffe y Mary Shelley a Mariana Enriquez

Por lo demás, si las mujeres han escrito tantas páginas sobre las vivencias hogareñas y el amor ha sido porque durante siglos sus vidas estuvieron atadas al matrimonio. Algunas lograron trascender esa barrera temática, pero incluso al escribir sobre ínfimos acontecimientos domésticos, muchas consiguieron pintar conflictos universales. No es necesario salir al campo de batalla para temerle a la muerte, ni lanzarse a peligrosas aventuras para sentir las amenazas que se ciernen sobre nuestra carne, el cuerpo, el tesoro más preciado. Ayer como hoy, la violencia y el rencor bien pueden desplegarse a la hora de la cena familiar. “Me vengaré de mis sufrimientos; si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo; y especialmente a ti, mi supremo enemigo, por ser mi creador, te juro odio eterno”, le hace decir Shelley a Frankenstein, y parece saber de lo que habla. Es cierto que ella fue una excepción para su tiempo, tanto por su entorno familiar como por la posibilidad de educarse. Eso no desvaloriza su valentía para desafiar las normas de la época.