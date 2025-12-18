Nace la Esfome

Los políticos uruguayos, sean del partido o del grupo político que sean, tienen una rara habilidad ni bien llegan al gobierno : les nace una incontenible fuerza interior para crear nuevos organismos gubernamentales, nuevas oficinas públicas, nuevas reparticiones, nuevas divisiones de las nuevas reparticiones de las nuevas oficinas públicas que han aflorado de su prolífica imaginación, que de nueva no tiene nada.

El más novedoso invento que ha salido a la luz pública hace pocos días es el de la creación de la Esfome, una institución que se le ha ocurrido al honorable secretario de la Presidencia de la República, don Alejandro Sánchez , quien también responde al nombre de el Pacha.

Recién bajado de los aviones que lo llevaron hace algunas semanas a Noruega, para participar en el Foro de Oslo, y más recientemente a Catar, para asistir a un intercambio de ideas en torno a la creación de una entidad (plataforma la llamó él) destinada a la “solución de controversias”, don Pacha se despachó con la brillante idea de inventar una nueva oficina pública: la Escuela de Formación de Mediación (llamémosla Esfome, por más que nos recuerde a siglas como el Esmaco y otros engendros olvidables de otros tiempos, porque el nombre, si no, se vuelve muy largo y ocupa demasiado espacio).

El caso de Noruega te lo llevo, pero más dudas me causa el ambiguo Catar, donde —entre otras “bellezas”— tienen su sede y sus residencias los dirigentes de Hamás, un grupo tan incalificable que no es preciso describirlo. Pero al Pacha le gustó, y con eso alcanza.

Él agregó en una nota periodística que el melifluo secretario general de las Naciones ¿Unidas?, don António Guterres, le había ofrecido un curro para coordinar algo tan trascendente como el G77, que nuclea a 134 países en desarrollo, sin que se sepa si desde su creación en 1974 su existencia sirvió para otra cosa que la de nuclear a deslumbrantes burócratas que cobran unos sueldos de ópera, viajan en primera y se alojan exclusivamente en hoteles del grupo Relais & Châteaux. Con un año de salarios del G77, liquidamos la pobreza infantil. Pero bueno.

No me quiero extender más sobre estas declaraciones de don Pacha, pero no puedo evitar que, entre otros de los méritos que le caben al Uruguay por participar en tan nobles propósitos, según dijo el jerarca, nuestro país inspira confianza y produce consensos porque, agregó textualmente, “Uruguay tiene ese soft power”. Tomá. Si seremos valiosos…

Ahora, cuando ya funcione la Esfome, que, según se informó, estará integrada por los funcionarios de la Cancillería y por destacados militares con experiencia en misiones de paz, habrá que hacerle una hoja de ruta con las prioridades que tendrá en su patriótica misión.

Lo primero que uno piensa es que, para conflictos y mediaciones, los que asoman como prioritarios en el mundo son los de la invasión rusa a Ucrania y el enfrentamiento conflictivo entre Venezuela y los Estados Unidos de Donald Trump, así como el conflicto de Medio Oriente, con Gaza como centro de atención.

Pero parece que el presidente Yamandú Orsi le pidió al Pacha que, ni bien la escuela empiece a funcionar, encare prioritariamente una gestión en los enfrentamientos entre el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista, que sin duda requieren una mediación antes de que empiecen los tiros y las pedradas entre los dos grupos.

En vano el Pacha trató de convencer al Yama de que el invento era para conflictos internacionales, pero el presidente le aclaró que nada de eso estaba en el estatuto de la Esfome, que solo habla de mediaciones, sin aclarar si son intestinos o extertinos (él lo dijo así) y que le conviene ponerse a trabajar pronto con sus colaboradores nuevos, aun antes de que les fijen los sueldos a estos nuevos jerarcas públicos, los subsidios, los viáticos para los viajes (aunque sean dentro del territorio nacional) y les entreguen la nueva sede de la nueva institución, que será una casona reciclada en Carrasco, porque así están cerca del aeropuerto en caso de tener que salir de urgencia al exterior.

Los sueldos serán en dólares o en bitcoins, según el tipo de cambio, del mismo modo que los viáticos, y los integrantes de esta patriótica institución viajarán siempre en primera clase, aunque en casos de extrema urgencia podrán alquilar un jet privado para trasladarse a una zona de peligro inminente.

Tras haber aceptado el Pacha que su nuevo club de mediadores arrancará tratando de bajar la pelota en el conflicto interno de la coalición de gobierno, obtuvo del presidente el asentimiento para que los siguientes conflictos en los que intervinieran sus súbditos fueran internacionales. Con su indudable poder de persuasión, el secretario de la Presidencia consiguió del presidente la aprobación para que las primeras salidas de los delegados de la Esfome fueran de práctica y entrenamiento para afinar las habilidades mediatorias. Para ello, se aprobó una agenda con algunos llamados “conflictos leves”, con la finalidad de entrenar a los nuevos jugadores.

Así, ya está previsto que la semana que viene siete delegados de la Esfome viajen a la isla de Bali, en la que existe un enfrentamiento entre los nativos de las tribus Bali Aga y Bali Majapahit, que discuten desde hace años por cuál es el ritual budista auténtico, la verdadera música ritual y el origen del nasi goreng, la comida preferida de los balineses, pero que una de las tribus en conflicto prepara con arroz frito, pollo y pinchos de carne, mientras que la otra sustituye la carne por langostinos.

Los delegados uruguayos pasarán en Bali dos meses de entrenamiento y mantendrán reuniones de trabajo con integrantes de ambas tribus en procura de lograr un acuerdo pacífico que evite la amenaza de conflictos.

Si lo logran, el Pacha les prometió que los mandarán a otros peligrosos enfrentamientos de similar importancia, como el surgido en Argentina entre los equipos de polo Dolfina y Ellerstina, que debaten desde hace años sobre cuál de ellos debe considerarse locatario en la cancha de Palermo, un delicado caso de insospechables consecuencias.

Muchos de los integrantes de la Esfome tienen la esperanza de que, mientras se entrenan con estos delicados casos, termine la guerra entre Rusia y Ucrania, y Maduro se exilie en Bielorrusia para que María Corina acceda a la presidencia de Venezuela en elecciones libres y democráticas.

Y que el Pacha, gracias a la creación de la Esfome, pueda ser candidateado al Premio Nobel de la Paz.