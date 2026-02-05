  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tan ilustrados como creativos

    El 26 de mayo del año pasado se celebró, como todos los años desde 1940, el Día Nacional del Libro; la fecha recuerda el aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional de Uruguay

    Kid gragea
    Por Kid Gragea

    El 26 de mayo del año pasado se celebró, como todos los años desde 1940, el Día Nacional del Libro.

    La fecha recuerda el aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), que fue la primera biblioteca pública que hubo en el país, fundada cuando el país todavía no era un país, en ese día del año 1816, por el obispo Dámaso Antonio Larrañaga. Los libros que la integraron provenían de la donación del P. Larrañaga, que aportó su propia biblioteca personal.

    Leé además

    la semana vista por junior
    Humor

    La semana vista por Junior

    Por Junior
    la verdadera revolucion silenciosa
    Opinión y Análisis

    La verdadera revolución silenciosa

    Por Andrés Danza

    Los huesitos de la tumba del padre Larrañaga se sacudieron cuando, en ese día tan celebrado, su directora actual, doña Rocío Schiappapietra, anunció el cierre de la sagrada institución que el recordado sacerdote había creado, avisando que sería “hasta nuevo aviso”, con el fin de proyectar “la biblioteca del futuro”. Es como si la NASA cerrara sus puertas hasta nuevo aviso, con el fin de proyectar el próximo viaje de los astronautas a la luna. En fin.

    Desde entonces, con reaperturas parciales e insuficientes, desde mediados de diciembre pasado la Biblioteca Nacional vegeta, a la espera de los planes que la transformarán en una entidad adaptada a los tiempos por venir.

    Como doña Schiappapietra parece que no tiene demasiadas ideas propias (salvo la de la clausura, de la cual es la única responsable) la BNU habilitó, hasta el pasado domingo 1 de febrero, un plazo para que la ciudadanía pudiera presentar propuestas sobre la “biblioteca del futuro”.

    La edición de El País del viernes 30 de enero recoge algunas de las iniciativas presentadas por los creativos ciudadanos orientales que, tras devanarse sus sesos, entraron en la página web llamada Plataforma de participación ciudadana digital y propusieron sus respectivos proyectos.

    Lo que sigue es el resumen y las ideas principales de varios de los proyectos, aunque —luego de informar acerca de ellos— les agregaremos algunos otros que no llegaron a tiempo, pero que nuestros contactos secretos nos proporcionaron, para que la información que ustedes reciban sea más completa.

    Los proyectos comentados lamentablemente no mencionan los nombres propios de los autores, lo que nos dificulta proponer a varios de ellos para el premio Nobel de la Planificación Digital Futurológica. Una injusticia.

    El “Colectivo de bibliotecólogos afrouruguayos”, benemérita institución cultural compatriota, propone la “identificación, preservación, organización y difusión de materiales vinculados a la historia, cultura y producción intelectual afrouruguaya, así como criterios de equidad en las políticas de digitalización”. Todo bien, pero uno se pregunta qué tiene que ver esta noble idea con la Biblioteca Nacional del futuro. Ahora, eso sí, no olvidar mencionar los “criterios de equidad en las políticas de digitalización”. ¿Qué querrá decir esa frase? ¿Que la BNU discrimina a los ciudadanos afrouruguayos a la hora de digitalizar libros o documentos?

    El que tenga la respuesta que me la pase, por favor.

    Otra propuesta, de un tal “Sabio Lector”, propone “integrar a la inteligencia artificial (IA) en la biblioteca”, lo que la transformaría, según el proponente, en “un compañero intelectual especializado que acompaña la lectura y profundiza la comprensión intelectual del contenido”. Un suponer —dijera Peloduro—, en clase de literatura te mandan a leer El Quijote y presentar un comentario y vos apretás el botón que te lo lee en 20 segundos y te hace un resumen comentado de la obra, lo presentás en clase y te sacás un 10. Ta buena la idea, ta.

    Otro usuario proyectista del futuro bibliotecnológico propuso “una nueva estructura de diseño arquitectónico y funcional”, que va desde “cambiar el mobiliario” hasta “crear un chabot presencial”. Aquí me detengo por un detalle: busqué qué demonios es un “chabot”, palabreja que copié textualmente del artículo periodístico, y no sé si el que lo escribió así es el autor de la propuesta o el periodista del diario. Como “chabot” no quiere decir nada, lo más cercano que encontré en internet fue el “chatbot”, que es un “programa informático diseñado para simular conversaciones humanas, ya sea por texto o voz, permitiendo a los usuarios interactuar con servicios digitales de manera automática, con inteligencia artificial”. Querido “Sabio Lector”, procuremos que primero los futuros usuarios encuentren rápido los libros que buscan, que los funcionarios no estén tomando el té cuando vos pedís un libro y que los baños funcionen razonablemente bien. Después pedile a la IA la simulación de conversaciones humanas y tratá de que las que aparezcan sean amigables y sin avisos comerciales.

    Este mismo proponente agregó otra fantasía, proponiendo la creación de un techo abierto en la sala de lectura para que cuente con luz natural. Loco, antes de abrir el techo, acordate de las palomas que sobrevuelan la biblioteca, las cuales podrían arruinarte un archivo antiguo original y único que estás consultando, así como la campera que tenías puesta cuando otra paloma descargó sobre ti sus municiones naturales. Y no te digo nada si llueve.

    No les copio más propuestas de las que recogí del artículo periodístico, porque eso supondría que no puedo agregar un resumen de otras que obtuve entre las que llegaron fuera de plazo.

    Hay una que propone “estimular la confraternidad entre los usuarios de la BNU, estableciendo cortes de lectura entre los que están presentes, sirviéndoles refrescos y cervezas durante media hora, con intercambio de charlas interactivas, que incluyan concursos de chistes verdes, pequeños discursos y partidas de truco, de manera de distender la árida circunstancia de la lectura académica”. Se sugiere que el costo de estas actividades “sea financiado por la propia BNU, con cargo a su propio presupuesto”.

    Hay otros más audaces, que proponen que los sábados, al cierre del horario de lectura, se organicen veladas musicales con la actuación de murgas y conjuntos de reguetón, y hasta algún otro audaz que sugiere que de viernes a domingo la BNU siga abierta para fiestas electrónicas “que contribuirán sin duda a la confraternidad e integración de los usuarios”.

    He dejado para el cierre otra cita textual de la nota periodística. En ella se recogen las reflexiones de las autoridades (BNU, MEC y OPP) sobre una “hoja de ruta” que presentarán en mayo.

    En su conclusión, este texto dice que “en este siglo, las bibliotecas evolucionaron de espacios de conservación a centros donde los saberes se cruzan e interactúan, que funcionan como nodos interdisciplinarios que fomentan el pensamiento transversal, permitiendo que una búsqueda en un área lleve a descubrimientos en otras”.

    Ahí fue que los huesitos del pobre obispo Larrañaga castañetearon de nuevo en su tumba, hasta volverse un polvillo histórico, disperso para siempre en las nubes del tiempo.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado