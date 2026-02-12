  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    Uruguay y la OCDE

    Que los políticos dejen trabajar a los técnicos, sin cerrar puertas a que la adopción de mejores estándares nos empujen como país hacia niveles de desarrollo más elevados

    editorial.png
    Por Editorial

    El reciente viaje oficial a China del presiente Yamandú Orsi ratificó que Uruguay, un pequeño país en términos geográficos y económicos a escala mundial, tiene, sin embargo, una relevancia para la geopolítica internacional. Eso obedece en gran medida a una reputación de seriedad institucional y una democracia sólida que lo posiciona como un faro dentro de una región con algunas luces y muchas sombras en esas áreas. Por esa razón, también, el país se ha ganado la credibilidad de los mercados financieros globales y de las agencias que realizan análisis crediticio, lo cual se refleja en los bajos spreads soberanos actuales y la calificación de investment grade.

    La aceptación de los socios del Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) de iniciar conversaciones con Uruguay para su eventual adhesión es otro indicador en la misma dirección; para los miembros de ese tratado, el interés mayor probablemente no sea comercial, sino de estrategia geopolítica, al sumar a otro socio sudamericano —y mercosuriano— bien reputado, como lo es Chile.

    Son oportunidades de inserción que se van abriendo gracias a posturas que, afortunadamente, han tenido continuidad con distintos partidos políticos en el gobierno.

    En todos esos pasos primó el interés por el bien nacional por sobre los partidarios, sin abandonar posicionamientos ideológicos pero con pragmatismo.

    Ahora podría estar sobre la mesa otra alternativa potencialmente interesante: la eventual incorporación de Uruguay como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Antes de fin del año pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, conversó en París con autoridades de esa entidad fundada en 1961 y que actualmente reúne a 38 países. Según informó el jerarca en el marco de una reciente entrevista con Búsqueda, el “mensaje” que le transmitieron fue que, “en este momento, si hay un país, dos países en el mundo que tienen condiciones serias para ser aspirantes a la OCDE ellos son Singapur y Uruguay”, aunque se trata de una visión preliminar, sin un estudio técnico que sustente esa afirmación.

    El ministro explicó que hay un procedimiento formal para ingresar a la OCDE: “Primero, que el país solicite la adhesión, y segundo, que ellos adecúen la ventana de ingreso. Uruguay no solicitó la adhesión porque no hay una definición al respecto. Y a su vez, en la ventana de adhesión hoy hay varios países que están en la cola. Está Argentina, está Brasil, está Paraguay”.

    La estrategia definida, según Oddone, es, en vez de entrar en una “discusión política de pedir al gobierno que evalúe si ingresar o no a la OCDE, y después de que tuviéramos el apoyo, nos dijeran (desde la organización), ‘bueno, pero hay una cola y vos estás atrás de esos países’”, elaborar un estudio económico que indique “qué cosas debería hacer” Uruguay si decide proponerse ser miembro. Ese análisis, a cargo de la OCDE, empezará a confeccionarse a la brevedad y expondrá “nuestros defectos y nosotros vamos a conocer sus requisitos, cuánto sentido tiene”, planteó Oddone.

    Parece una postura sensata ante el riesgo de que, apenas insinuado el tema, surjan resistencias de los sectores más radicales de la izquierda por su odio visceral a todo lo que esté asociado con los “países ricos” o con las “potencias” mundiales, aunque la OCDE desde hace años dejó de ser un club exclusivo. O también desde partidos de la oposición contrarios a casi cualquier tipo de organización multilateral, como si fuera fácil para un pequeño país como Uruguay navegar en solitario en las actuales aguas turbulentas mundiales.

    Si Uruguay debe o no sumarse a la OCDE, será una discusión, quizás, para más adelante. En esta etapa, que los políticos dejen trabajar a los técnicos, sin cerrar puertas a posibilidades eventualmente positivas, si es que la adopción de mejores estándares nos empujan como país hacia niveles de desarrollo más elevados.

