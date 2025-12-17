¡Hola !

Mario Layera: “Admiro a la mujer; creo que es la fuerza que impulsa todo”

Edad: 63 Ocupación: director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado Señas particulares: es noctámbulo, duerme tres horas por día, de adolescente le propusieron ser sacerdote, dicen que es “máster” en truco y, cuando piensa mucho, se rasca la cabeza

Mario Layera.

Mario Layera.

FOTO

Adrián Echevarriaga
Búsqueda | Magdalena Cabrera
Por Magdalena Cabrera

En un primer momento pensó en ser militar, incluso ingresó a la Escuela Militar, pero abandonó. ¿Por qué? Porque no era mi vocación. Era adolescente, había concurrido al Liceo Militar y por los estudios había obtenido una beca para usar en cualquier escuela militar. Como muchos de mis amigos iban a ir a la Escuela Militar, me decidí por ir también. Pero, si me proyectaba a 30 años, indudablemente no me veía en ese tipo de trabajo.

¿Dejó sabiendo que quería ser policía? No, después de allí estuve un año terminando bachillerato. En aquel entonces participé mucho en una actividad que tenía la Iglesia católica. Era líder de un movimiento que fue la Pastoral Juvenil, donde coordinaba grupos de jóvenes. Pero llegó un momento en que mi padre me dijo que tenía que estudiar una carrera o ponerme a trabajar. Me gusta servir. Incluso, por aquella época, tuve un ofrecimiento para ser sacerdote, pero yo sabía que no era lo mío. Entonces, decidí presentarme y dar examen en la Escuela Nacional de Policía. La formación en aquellos tiempos era muy parecida a la militar, es decir, un régimen de internado con mucha disciplina. Me costó bastante adaptarme y mantener los tres años de estudio, pero los superé. Cuando empecé a trabajar, me fui enamorando de la profesión.

¿Hoy sigue practicando su fe? No, después de haber llegado a un determinado nivel, y pasados los años, no seguí practicando. Hoy no practico ninguna religión, tengo un pensamiento bastante crítico sobre ellas. Soy independiente.

Nació en Mercedes, en una familia humilde. ¿Qué recuerdos guarda de esa época? Nací en Mercedes pero vivíamos en Palmita, que es un pueblo cercano. Recuerdo la escuela de Palmita. Hice el primer año ahí, pero luego mi padre perdió el trabajo y nos fuimos a vivir a Flores. Ahí vivimos tres o cuatro años en una chacra, donde mi padre era empleado. Por más humildes que éramos, parecíamos los dueños, porque los verdaderos dueños no venían muy seguido. Criábamos animales de granja, plantábamos, hacíamos de todo. Con mi hermana nos levantábamos a las tres o cuatro de la mañana para ayudar a nuestros padres. Fue la época más linda.

Hoy vive en Maldonado. ¿Va y viene todos los días? Sí.

¿Por qué Maldonado? Como pensé que no iba a volver a trabajar, con mi señora y su hermana habíamos logrado comprar una casa en Maldonado. En 2020 nos fuimos para ahí. Pero como era compartida comenzamos a buscar nuestro propio hogar, una vivienda definitiva. Finalmente, compramos un terreno y construimos.

Dicen que es “máster” en truco. ¿Juega muy seguido? Me gusta mucho, sí, pero no juego tan seguido. Juego cuando me junto con el grupo de amigos de toda la vida. Nos gusta también disfrutar del monte, la pesca. Yo no soy un gran pescador, pero me gusta el ambiente.

Es una persona noctámbula. ¿A qué hora suele acostarse? No tengo hora. Con la edad, fui ajustando los horarios. Ahora trato de acostarme a medianoche, aunque no me duermo.

¿Qué hace para conciliar el sueño? A veces medito. Me gusta estar en silencio, repasar para atrás y para adelante lo que va a pasar o lo que voy a hacer al otro día. Pienso mucho. Por lo general, no duermo más de tres horas por día, porque a las seis o siete de la mañana ya me estoy levantando. Si me duermo temprano, me despierto a las tres de la mañana. Luego me viene el sueño entre las ocho y las 10 de la mañana.

Le gusta el mate, pero dicen que no es buen cebador. ¿Por qué? Porque me desconcentro y demoro la ronda, entonces nadie quiere tomar mate conmigo. El mate de la mañana lo tomo solo. En la tarde, si algún compañero está tomando y me convida, tomo, pero nunca cebo porque nadie quiere que lo haga.

En el trabajo tiene la premisa de que siempre hay que cuidar el detalle. ¿En su vida personal también es detallista? Soy detallista, pero también voy descartando. Si no es urgente, lo dejo ahí. Siempre he hablado con mis equipos que el detalle es lo que resuelve los problemas. En general, tengo algo instintivo. Mientras estoy captando toda la situación, mi mente está resolviendo el detalle justo para solucionar el problema. También tiene que ver con el conocimiento sobre las personas. El detalle de conocer a las personas es más importante que todo lo demás.

¿Qué le gusta hacer los fines de semana? Mirar deportes, sobre todo, fútbol. En la mañana me gusta tomar mate y escuchar música. También me gusta salir a caminar con mis perros y leer. Me interesa estar al día con algunos autores.

¿Qué autores? El que me ha cautivado ahora es Yuval Noah Harari, un historiador social. Sus últimos libros tratan sobre la evolución humana y lo que puede llegar a pasar. Habla de la evolución universal del hombre. Me ha ayudado a ordenar mis pensamientos sobre algunos asuntos.

¿Tiene alguna manía? Sí. Me rasco la cabeza cuando pienso mucho.

¿Cuál diría que es el rasgo más distintivo de su personalidad? La seriedad.

¿A quién admira? Admiro a la mujer y, en el pedestal más alto, a mi madre. Creo que la mujer es la fuerza que impulsa todo. Aun si no hubiera hombres, estoy seguro de que las mujeres podrían impulsar la evolución, tranquilamente

