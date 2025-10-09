  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Condena a Argentina por YPF socava el “orden jurídico mundial”, argumenta Uruguay

    El Estado uruguayo presentó un documento en calidad de amicus curiae, junto con Chile, Italia, Rumania y Ucrania, en el que sostienen que el tribunal de Nueva York violenta el derecho internacional

    Sede de YPF, en Buenos Aires. 

    Sede de YPF, en Buenos Aires. 

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Estado uruguayo sostuvo ante la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito de Estados Unidos, en Nueva York, que la decisión judicial de ese país que condenó a Argentina a pagarles a demandantes US$ 16.100 millones por la nacionalización de YPF en 2012 violenta el derecho internacional, la inmunidad soberana de ese país y su jurisdicción territorial.

    Uruguay, junto con varios países, pidió que se revoque la condena bajo la figura judicial de amicus curiae, que habilita a terceros a intervenir en un pleito judicial con una opinión experta de forma consultiva. En concreto, Uruguay presentó el recurso con Chile, Italia, Rumania y Ucrania. Además, y bajo la misma figura, Israel, Ecuador y Estados Unidos presentaron sus propios documentos.

    Leé además

    los viejos pedofilos
    Opinión y Análisis

    Los viejos pedófilos

    Por Pau Delgado Iglesias
    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un evento este lunes, en Buenos Aires.
    Argentina

    El Congreso argentino limita los poderes de decreto de Milei en un duro golpe al líder libertario

    Por France 24

    El fallo judicial que condena a Argentina surge tras la decisión que tomó ese país de nacionalizar la empresa petrolera en 2012. Tres años después, las firmas Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio al antiguo accionista minoritario de YPF, el grupo argentino Petersen, demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino, bajo el argumento de que el estatuto de la empresa preveía que una compra de más del 15% del paquete accionario de la firma implicaba un pago similar a todos los accionistas que no fue cumplido.

    Dos años atrás, la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska, sentenció el pago de US$ 16.100 millones. Y el pasado 30 de junio, ordenó a Argentina a que cediera a las litigantes el 51% de las acciones de YPF. Ahora, la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito se encuentra en proceso de presentación de argumentaciones, en el que Uruguay interviene, y suspendió provisoriamente la orden de Preska.

    Los argumentos

    En el documento presentado con otros países, Uruguay sostiene que las órdenes de entrega de las acciones de YPF constituyen una “extralimitación judicial” que socava “dos principios fundamentales del derecho internacional que rigen las relaciones entre Estados soberanos”, como son la “igualdad soberana” y la “soberanía territorial”. Así, argumenta que la sentencia indica a la comunidad internacional “que los tribunales nacionales pueden invalidar la independencia fundamental de otros soberanos”, lo cual “desestabilizaría las expectativas establecidas, amenazaría la cortesía internacional e incitaría a la adopción de medidas de represalia, socavando así la estabilidad del orden jurídico mundial”.

    Al obligar a Argentina a violar su derecho interno o, en su defecto, “legislar un cambio” (puesto que la transferencia de acciones debe hacerse en el Congreso por mayoría especial), el fallo judicial sostiene que se “obliga a un Estado soberano extranjero a ceder su autonomía legislativa y ejecutiva a la directiva de un tribunal estadounidense”. Incluso, dice que se realiza una “intervención indebida”, al solicitarle a Argentina que “‘reciba permiso’ de su Congreso o ‘modifique la ley’”, ejerciendo así una “presión sobre la autonomía legislativa de otra nación”.

    Por último, se afirma que la sentencia “corre el riesgo de desincentivar a los Estados soberanos que consideren participar en los mercados estadounidenses”, e incluso “podría frenar la futura participación soberana en los mercados estadounidenses, introduciendo incertidumbre en los mercados globales”.

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales