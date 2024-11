Convención del Partido Colorado votará el sábado 7 fecha para renovar su Comité Ejecutivo Nacional

La resolución fue tomada por el CEN actual, en funciones desde 2019, una vez levantado el cuarto intermedio de la reunión iniciada el miércoles 27, en la que no se llegó a un acuerdo sobre este punto. Unir para Crecer, el sector del excandidato a la presidencia, Andrés Ojeda , quería impulsar el proceso de renovación de autoridades lo antes posible. Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, no tenía ese mismo apuro.

En estos días, los distintos sectores hablarán con las diferentes agrupaciones para ver si se logra confeccionar una lista única. Esta es una pretensión del ala liderada por Ojeda, que, además, propuso al excandidato a la presidencia como futuro secretario general . Desde Vamos Uruguay no se cierran a la posibilidad de una sola nómina, aunque tampoco descartan la multiplicidad de candidaturas.

“Nosotros no planteamos nada dramático. Algunos compañeros pensaban en hacer el llamado ahora, nosotros estamos de acuerdo con que es bueno que se haga lo antes posible, pero quizá era demasiado prematuro. Por eso habíamos pensado en que (el llamado a la Convención Nacional) se hiciera después de fin de año. Se trataba de una diferencia de 30 días”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera, de Vamos Uruguay.

“Nos parece bien una lista única, o al menos del mayor consenso posible. Estamos dispuestos a dialogar, pero todo lleva tiempo. Ahora se abre un espacio para la presentación de listas y cualquier convencional puede hacerlo”, agregó.

Schipani había dicho a Búsqueda que era “inédito” el planteo del sector de Bordaberry el miércoles. “No hay antecedentes de que no se renueve el Ejecutivo del Partido Colorado en un año electoral. Dicen que no dan los tiempos, que la gente está cansada por la campaña, no hay un argumento sólido”, expresó.

Según el artículo 112 de la Carta Orgánica colorada, “dentro de los veinte días anteriores a la fecha fijada (para las elecciones del CEN) los integrantes de la Convención Nacional deberán registrar la o las listas de candidatos ante el Comité Ejecutivo Nacional saliente”, todos los cuales deberán ser convencionales. A su vez, “la distribución de los cargos se efectuará por el sistema de representación proporcional, aplicándose el método de los cocientes decrecientes”, en caso de más de una lista.

Con Yamandú Orsi

Si bien no se trató en la reunión del CEN de este viernes, la reunión del jueves 28 entre una delegación de dirigentes de Vamos Uruguay, encabezada por Bordaberry, y el presidente electo Yamandú Orsi, en el hotel Hampton by Hilton que el frenteamplista ha tomado como base de operaciones, generó sorpresa y molestia en el otro sector colorado.

Sorpresa porque el tema no fue tratado en el CEN del miércoles y porque los dirigentes de Unir para Crecer (el sublema colorado más votado en las elecciones del 27 de octubre y el que tiene tres de los cinco senadores de la bancada) se enteraron por la prensa.

En declaraciones a la salida del encuentro, que giró en torno a temas como seguridad y combate al narcotráfico, Bordaberry —quien fue acompañado por Germán Coutinho, Gabriel Gurméndez, Walter Cervini y Viera— expresó que lo conversado “es una suerte de presentación” de lo que va a ser un trabajo de esta bancada sectorial “desde la oposición durante estos cinco años”. La lista 10 de Vamos Uruguay tiene 13 de los 17 diputados colorados y fue individualmente la más votada del lema.

El prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta, admitió que la reunión con Orsi no cayó bien en la interna. “No fue una visita ni una delegación representativa del partido. Es una visita del sector de Bordaberry. No lo tienen prohibido, pero es, de alguna manera, tomar para sí un vínculo con el presidente electo que debería tomarse a nivel institucional, por respeto institucional, de otra forma. De alguna manera, se desconoce un ámbito. El vínculo natural con el presidente electo debería ser del Partido Colorado como institución”, dijo a Búsqueda. Similares conceptos, en distintos medios, expresaron otros dirigentes del sublema, como el excandidato a vicepresidente Robert Silva.

Esta visita se enmarca dentro de la disputa por el liderazgo partidario entre Ojeda y Bordaberry. No es el primer capítulo que involucra a Orsi. El martes 15 de octubre, a menos de dos semanas de la primera vuelta, el entonces candidato a la presidencia colorado acusó a su competidor del Frente Amplio de estar involucrado en una campaña “de enchastre” en su contra. Dos días después, Orsi y Bordaberry coincidieron en la ciudad de Colonia, donde se saludaron y charlaron cordialmente ante las cámaras.