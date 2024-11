Otra disputa de liderazgo en el Partido Colorado, ahora en la elección del Comité Ejecutivo Nacional

Según pudo saber Búsqueda, quien más impulsaba la premura en la definición era el diputado Felipe Schipani, del flamante espacio liderado por Ojeda, mientras que la postura que prevaleció fue la de Viera, la de poner todas las fuerzas hoy en el triunfo de la coalición republicana.

Disputa

Los 500 convencionales colorados fueron electos en las internas del 30 de junio. Desde Unir para Crecer recuerdan que sus grupos Unir para Ganar de Ojeda (que ya incluía a Tercera Vía de Zubía) y Crece de Silva suman más del 60% de los convencionales. Sin embargo, desde la otra ala partidaria apuntan a que no pueden no considerarse los reagrupamientos surgidos tras esa instancia, sobre todo con la vuelta a la escena de Bordaberry: Batllistas de Viera, Impacto de Gabriel Gurméndez y Ciudadanos (el principal soporte de Crece) se unieron en Vamos Uruguay.

“Sería una muy buena cosa hacer una lista única confeccionada entre todos los sectores que refleje la proporcionalidad que arrojaron las internas”, dijo Schipani a Búsqueda. En Unir para Crecer sostienen que los reacomodos surgidos dentro de esa instancia —que incluyen el pasaje de la fuerte lista 1 salteña y la histórica 15 a sus filas— no cambiaron los equilibrios surgidos, que es necesario tener un partido “actualizado” y que los 392.592 votos obtenidos el 27 de octubre le dan a Ojeda (cuyo sublema aglutinó el 60,7%) las credenciales para ser nombrado secretario general.

“Ganó la interna legítimamente y tuvo la mejor votación colorada del siglo XXI, tiene credenciales de sobra para ocupar ese cargo”, subrayó Schipani. Es un segundo paso de esta instancia: el secretario general del Partido Colorado es nombrado por el CEN.

Esta es la misma opinión de Gustavo Osta, prosecretario general del Partido Colorado, máxima autoridad formal desde que el dos veces presidente Julio María Sanguinetti dejara la secretaría general en febrero de este año. “Yo aspiro a que haya una lista única que mantenga el clima de unidad. Y el secretario general debería ser Ojeda, ganó la interna y le corresponde por naturaleza”.

No es un tema menor. En el ciclo electoral pasado, el entonces presidenciable colorado Ernesto Talvi le ofreció al expresidente Julio Sanguinetti, a quien había derrotado en las internas de 2019, la secretaría general. Esa decisión fue considerada un error por Ciudadanos, el sector que apuntalaba al economista, que consideraba que esto iba en contra de una necesaria renovación en la cúpula partidaria. Incluso en 2022 hablaron de desplazarlo, lo que no se cristalizó.

Desde el lado de Vamos Uruguay —cuya única lista, la 10, fue individualmente la más votada del partido (150.440) y que logró 13 de los 17 diputados colorados— no hay premura por una definición. “La atención la tenemos puesta en el balotaje. Hasta después del 24 no estamos en este tema”, dijo Tabaré Viera a Búsqueda.

Si bien no quiso dar una respuesta directa, el expresidenciable, que terminó cuarto en las internas coloradas, dejó claro que a su sector no le resulta tan “natural” que Ojeda sea nombrado secretario general. “Los convencionales son los que deciden a los 15 miembros del CEN (hay dos más electos por la juventud partidaria), que en un siguiente grado elige al secretario. Y luego de las internas hubo cambios, acuerdos. No sé qué va a pasar con los convencionales de Gurméndez y los míos”, señaló.

Al no haber participado de las internas, Pedro Bordaberry no es convencional ni puede integrar el CEN. Fuentes partidarias hablaron de una “reingeniería” que postularía al propio Viera al cargo de secretario general. Consultado al respecto, el implicado dijo no estar enterado ni ser postulante.

20241105JC_0096.jpg Zaida González y Yamandú Orsi Javier Calvelo / Adhoc Fotos

Zaida y Orsi

Ajena a este nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo partidario, la exprecandidata a la presidencia Zaida González, líder del movimiento Laura y la lista 1616, cuya nómina al Senado encabezaba y que hasta el domingo 27 integraba Unir para Crecer, anunció el martes que apoyará al candidato del Frente Amplio para la segunda vuelta. “Orsi me vino a buscar. Si una persona se hace eco de tus ideas, de tus propuestas sobre sensibilidad social, bienvenido sea. Mi propio partido no me las llevó”, le dijo a Búsqueda.

Su caudal electoral es exiguo. En las internas logró apenas 170 votos (lo que no le aportó ningún convencional) y en las elecciones obtuvo 2.761. Pese a eso, en el Partido Colorado ironizaron con su partida. “El que se disminuye con esto es Orsi, por vender espejismos”, dijo a Búsqueda el prosecretario Osta. En un acto coalicionista en San José, Ojeda fue particularmente duro, hablando de “micropase” y que recién considerará como una “incorporación” al Frente Amplio cuando este sume a alguien “que no tenga que googlear”, aunque ella había sido parte de su propio sublema, él mismo estuvo en la presentación de la 1616 y ella había estado junto a él sobre el escenario en el acto de cierre de campaña rumbo a la primera vuelta.

Al día siguiente de su anuncio, González dijo que no se imaginaba “el odio y el hostigamiento” que iba a sufrir por las redes. “Es gente de mi partido, del que no me quiero ir. Gente que me conoce desde hace 30 años”, lamentó. En su cuenta de X, la prosecretaria de Género y Diversidad del Partido Colorado, Desiree Pagliarini, dijo no compartir pero sí entender la decisión de González. “Zaida viene reivindicando la promoción de las políticas públicas de género, y en el Compromiso por el país (el programa de la coalición de gobierno) no hay ninguna”, expresó.

A Pagliarini, que bajó su candidatura a diputada por la 600 del sublema Unir para Crecer por no ver reflejados sus “valores y principios” con Ojeda, también le provocó rechazo el maltrato a González por sus correligionarios. “No tenemos por qué compartir su decisión, pero la denigración verbal que he visto en su contra es aún más reprochable que su decisión de apoyar a Orsi. Trasluce la violencia de muchos de quienes dicen combatirla”, añadió.