El caso Cardama provocó un “reproche” en la interna del Partido Independiente

El abogado y fundador del partido Hebert Gatto había escrito una columna en la que apoyó la rescisión del contrato con el astillero, una posición que para Gerardo Sotelo tiene “errores” jurídicos y políticos

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, ha sido uno de los grandes críticos de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés).

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Por eso, una columna escrita por el abogado Hebert Gatto, fundador y expresidente honorario del Partido Independiente, respaldando la rescisión del contrato cayó mal en el legislador.

Gatto escribió en El País, el 18 de mayo, que “Uruguay hizo lo que correspondía al resolver el contrato”. Argumentó que Cardama pretendió “estafar al país, proponiéndole formalmente una fianza de mantenimiento de contrato carente de solvencia y existencia en un caso y otra inválida relativa al reembolso”, sostuvo. “Como si engañarnos, generando una burda estratagema delictiva, fuera lo pertinente. Tuvo meses para conseguir la fianza de cumplimiento y no lo hizo. Luego la inventó (confeccionó un avalista inexistente) y montó un operativo notarial también falso e igualmente burdo, con profesionales igualmente inexistentes, para validarla formalmente”.

El diputado Joaquín Garlo (del Movimiento de Participación Popular) leyó fragmentos de esa columna el lunes 3, durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la comisión que investiga la frustrada compra de las OPV.

Esto provocó una intervención de Sotelo, quien, según contó, le dijo a Gatto que había cometido “un par de errores” con su columna. “El primer error es de índole jurídico, porque hace afirmaciones que presumo que no puede demostrar con evidencias; hace afirmaciones que todos o muchos aquí podemos considerar como plausibles, es decir, que posiblemente hayan ocurrido”, dijo el diputado. Incluso, el legislador aseguró que “no hay nadie” en la comisión investigadora “que defienda la actuación de Cardama en el episodio de la garantía; nadie, ni una sola persona”.