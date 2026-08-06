  • Cotizaciones
    jueves 06 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El caso Cardama provocó un “reproche” en la interna del Partido Independiente

    El abogado y fundador del partido Hebert Gatto había escrito una columna en la que apoyó la rescisión del contrato con el astillero, una posición que para Gerardo Sotelo tiene “errores” jurídicos y políticos

    Diputado Gerardo Sotelo.

    Diputado Gerardo Sotelo.

    FOTO

    Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, ha sido uno de los grandes críticos de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés).

    Por eso, una columna escrita por el abogado Hebert Gatto, fundador y expresidente honorario del Partido Independiente, respaldando la rescisión del contrato cayó mal en el legislador.

    Gatto escribió en El País, el 18 de mayo, que “Uruguay hizo lo que correspondía al resolver el contrato”. Argumentó que Cardama pretendió “estafar al país, proponiéndole formalmente una fianza de mantenimiento de contrato carente de solvencia y existencia en un caso y otra inválida relativa al reembolso”, sostuvo. “Como si engañarnos, generando una burda estratagema delictiva, fuera lo pertinente. Tuvo meses para conseguir la fianza de cumplimiento y no lo hizo. Luego la inventó (confeccionó un avalista inexistente) y montó un operativo notarial también falso e igualmente burdo, con profesionales igualmente inexistentes, para validarla formalmente”.

    Leé además

    Senador Eduardo Brenta durante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV.
    Cardama

    Legisladores del Frente Amplio evalúan citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora sobre Cardama
    Exministro de Defensa Armando Castaingdebat y su sucesora, Sandra Lazo.
    Caso Cardama

    Exministros de Defensa reivindican la decisión de contratar a Cardama y el “sentido común” de facilitarle prórrogas

    El diputado Joaquín Garlo (del Movimiento de Participación Popular) leyó fragmentos de esa columna el lunes 3, durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la comisión que investiga la frustrada compra de las OPV.

    Esto provocó una intervención de Sotelo, quien, según contó, le dijo a Gatto que había cometido “un par de errores” con su columna. “El primer error es de índole jurídico, porque hace afirmaciones que presumo que no puede demostrar con evidencias; hace afirmaciones que todos o muchos aquí podemos considerar como plausibles, es decir, que posiblemente hayan ocurrido”, dijo el diputado. Incluso, el legislador aseguró que “no hay nadie” en la comisión investigadora “que defienda la actuación de Cardama en el episodio de la garantía; nadie, ni una sola persona”.

    Sotelo aseguró que Gatto también cometió “un error político”, porque su columna tiene una “perspectiva absolutamente parcial del problema” generado por el gobierno con la “rescisión infundada”. En ese sentido, lo que hizo Gatto es “fragilizar el trabajo del diputado de su propio partido”, aseguró Sotelo. “Y hago acá este reproche, reitero por tercera vez, porque se lo hice a él personalmente”.

    Selección semanal
    Género

    “Paradoja”: mujeres tienen mejores indicadores de estudio, pero peor participación laboral que los hombres

    Por Redacción Búsqueda
    Precios minoristas

    Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

    Por Redacción Búsqueda
    Mundial 2030

    La crisis en FIFA deja dudas sobre Gianni Infantino, el esquema del Mundial 2030 y el futuro apoyo de la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bolsas

    En Uruguay, la “contribución del mercado de capitales es marginal”, señala un diagnóstico del BID

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La sede de la OCDE en París.

    La OCDE planteó a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia una eventual adhesión

    Por Redacción Búsqueda
    Canciller Mario Lubetkin.

    Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

    Por Guillermo Draper
    Senador Eduardo Brenta durante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV.

    Legisladores del Frente Amplio evalúan citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora sobre Cardama

    Por Victoria Fernández
    Alejandro Sánchez y Fernando Pereira, durante una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, en 2025.

    Tras una serie de errores en el oficialismo, una “mesa chica” coordina las acciones entre el gobierno y el Frente Amplio

    Por Santiago Sánchez