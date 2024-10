El derrumbe de Cabildo Abierto golpea a Manini Ríos, reabre heridas en su partido y salpica a Lacalle Pou

Sus palabras y sus gestos, mezcla de desazón y hastío, no dejaron espacio a dudas al recibir por la noche los resultados preliminares en el hotel Dazzler de Punta Carreras, donde siguió el recuento de votos.

“Decía Napoleón que las victorias tienen mil padres, pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable”, afirmó contundente sobre un resultado que deja en una posición comprometida a su partido.

Manini ya tenía asumido que su colectividad política iba a marcar lejos de su votación de 2019, como proyectaban las encuestas de los últimos meses. Empero, no esperaba una caída “tan acentuada”, dijeron varios dirigentes cabildantes a Búsqueda.

Manini_vota_Pablo Vignali - adhocFOTOS.jpg El candidato por Cabildo Abierto votó el 27 de octubre en la Escuela 2 Argentina, en el Centro de Montevideo Pablo Vignali - adhocFOTOS

Manini Ríos asume la “responsabilidad” de los errores “políticos y personales”

En Cabildo hay prisa por pasar página y olvidar que en cinco años se perdió “mucho espacio” en favor de otras expresiones electorales.

Sin embargo, Manini consideró que la autocrítica no se debe dejar pasar. “He cometido errores, errores políticos, personales, que han llevado a este descenso de la votación. No supe evitar o minimizar una división interna basada en muchos cuestionamientos a mi liderazgo”, asumió. Prometió, además, un “profundo análisis” y una “autocrítica seria” en las próximas semanas para explorar “las bases para el fortalecimiento del partido”, que sorprendió en 2019, pero no pudo revalidar en 2024.

De todos modos, ratificó la continuidad de Cabildo en una eventual reedición de gobierno de la llamada coalición republicana, que también integran el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y felicitó a los candidatos Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Partido Nacional), quienes competirán por la presidencia en el balotaje del 24 de noviembre.

Tras su comparecencia ante los medios, flanqueado por su compañera de fórmula, Lorena Quintana, el senador Guillermo Domenech y el diputado Álvaro Perrone, el líder cabildante saludó a un grupo de seguidores congregados en el hotel. Ante ellos, reconoció estar sorprendido por el resultado electoral y dijo, con mayor énfasis ante la prensa, que está dispuesto a seguir dando pelea.

Desde su entorno indicaron a Búsqueda que hubo “fuga” de votos cabildantes hacia colectividades como la del sector representado por el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), el grupo de Gustavo Salle (Identidad Soberana) y el del exdiputado cabildante Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista), con cuyos votos Manini hubiera conservado su banca en el Senado.

Ojeda_Lacalle_Javier Calvelo : adhocFOTOS.jpg

“La mano del presidente” y el “manejo psicopolítico” en favor de Ojeda

Tras la autocrítica de Manini, desde filas cabildantes señalaron numerosos factores que le costaron miles de votos en las urnas.

Influyó “el desgaste” provocado por la participación en el gobierno, explicó a Búsqueda Ignacio Curbelo, actual presidente de Cabildo Abierto. “Pesaron”, además, las críticas recibidas de parte de los partidos aliados y rivales. El ser considerados como socios “díscolos” o “complicados”, al plantarse en solitario y, a veces, a contrapelo de las propuestas del propio gobierno.

Pero, sobre todo, pesó el episodio vinculado a la entrega discrecional de inmuebles que determinó en 2023 la salida del Ministerio de Vivienda de su titular, Irene Moreira, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou. Este caso marcó un “distanciamiento” personal y político entre el líder cabildante y el primer mandatario, reconoció Manini en una entrevista con Búsqueda.

Para el senador Domenech, “el asunto Irene” motivó el declive electoral. “Lo que nos ocasionó mucho daño fue el asunto Irene”, dijo. “Cabildo tocó intereses muy importantes que apuntalaron una campaña terrible, magnificando el tema Moreira. En alguna medida, quizás, por culpas nuestras, pero también utilizado efectivamente por otros”, apuntó, dentro y fuera del partido.

En diálogo en Búsqueda, Domenech también señaló la “incidencia” del presidente Lacalle Pou en favor del candidato colorado. “El presidente ha tenido incidencia en muchas cosas. Incluso yo la verdad que sospecho que detrás del auge de (Andrés) Ojeda está la mano del presidente”, afirmó el legislador, y añadió: “Ahí hubo un manejo psicopolítico determinante”. Explicó que eso se reflejó, por ejemplo, “en el uso de colores del Partido Nacional en la campaña del Partido Colorado”.

Este lunes 28, en una reunión de dirigentes cabildantes, en la que también participó Manini, algunos como Domenech criticaron “el no haber capitalizado” en la campaña la gestión del Ministerio de Salud durante la pandemia del Covid-19, según supo Búsqueda.

Otros referentes del partido de Manini, que no participaron en esa reunión, apuntaron a una “pésima” estrategia electoral, encabezada por el jefe de campaña, Rivera Elgue. Varios cuestionaron, además, la asesoría del consultor político argentino Daniel Ivoskus. Según los informantes, Ivoskus participó en la elección de temas de campaña y definió parte de la estrategia electoral, en la que también se involucró el politólogo Óscar Bottinelli, director de la consultora Factum.

Algunos dirigentes marcaron distancia con la conducción cabildante por una campaña “desorganizada”, falta de coordinación y de comunicación interna. Es el caso del Espacio de los Pueblos Libres, representado por Eduardo Radaelli, una corriente crítica con la conducción partidaria, a la que enfrentó en el último congreso de julio y que partió al medio la organización.

Irene_Moreira_conferencia_Javier_Calvelo.jpg Irene Moreira durante la conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Vivienda, en mayo de 2023 Javier Calvelo / adhocFOTOS

“Limpiar la casa” de “muchos” cabildantes que provocaron “la fractura”

Al mediodía del domingo, cuando acudió a votar a una escuela del Centro de Montevideo, Manini intentó darle una inyección de energía a su segunda comparecencia electoral como candidato a presidente por Cabildo, aunque lejos de la expectativa y euforia de 2019.

“El balance de esta campaña indudablemente deja sabor a poco por la falta de debates sobre ideas y propuestas” entre los candidatos, y, en cambio, “se centró en cosas laterales, superficiales y frívolas”, comentó Manini a Búsqueda.

Un día después, la senadora Moreira apuntó contra los cabildantes que provocaron la “fractura” del partido y llamó a “limpiar” la casa. En un audio dirigido a los “maninistas”, cuyo contenido fue avanzado por Búsqueda, la exministra dijo estar convencida de haber sido objeto de una operación política en su contra: “Quisieron matarnos, quisieron matarme, pero hemos demostrado que tenemos muy buena salud”. Moreira sostuvo que “muchos” cabildantes “se tendrían que haber retirado” y “pedido perdón por haber creado esta fractura”.

Desde el Espacio de los Pueblos Libres expresaron su malestar con las palabras de la legisladora. “¿Esta es la autocrítica prometida por Manini?”, planteó uno de sus dirigentes. Radaelli prefirió no hacer comentarios. “No vale la pena contestar a eso. La gente tiene las cosas muy claras”, dijo.

Cabildo Abierto afrontará el segundo congreso del año, previsto para diciembre, con la incógnita sobre el papel futuro de esta colectividad y el desafío, en el horizonte, de asumir una nueva etapa en un momento de redefinición, según indicaron las fuentes cabildantes.