Cabildo Abierto cierra su campaña entre críticas al Frente Amplio y a sus socios, aunque garantiza su lugar en la coalición

Manini reivindicó “el espíritu coalicionista” de Cabildo y “para aventar cualquier duda”, reafirmó ante unas gradas lejos de estar colmadas: “Vamos a apoyar al candidato de la coalición que tenga más votos”. Y fundamentó: “Es en la coalición republicana donde tenemos que encontrar la mayoría para encontrar soluciones a los problemas de la gente, y lo dejamos bien claro para evitar especulaciones”.

Manini_Rios_Platense_Acto_Javier_Calvelo.jpg Guido Manini Ríos, en un acto de cierre de campaña en el Platense Patín Club, en Montevideo, el viernes 18 Javier Calvelo / adhocFOTOS

No obstante, el excomandante en jefe del Ejército lamentó que opositores y socios en competencia por la presidencia prefieran “discutir frivolidades y estupideces” referidas, según dijo, a “los músculos de (Andrés) Ojeda, al muñeco de Tribilín (por las burlas a Yamandú Orsi) o lo que dijo (Álvaro) Delgado” sobre su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, en vez de “hablar sobre lo que verdaderamente preocupa a la gente”.

El líder cabildante disparó por elevación a todo el sistema político. Por ejemplo, dijo que “por más que el ministro del Interior (Nicolás Martinelli) muestre la baja de algunos delitos, todos sabemos que la seguridad pública no está bien”. Y también: “Estamos totalmente en contra de la política de drogas que lleva adelante este gobierno”, que en este tema se ha manejado “con irresponsabilidad”, opinó, y a la vez ha sido “muy contemplativo” con los grandes inversores extranjeros.

“No dejemos que nos engañen nuevamente”, machacó el general retirado, visiblemente afectado y desencantado con una campaña que consideró “superficial” y “floja”.

El percibirse "complicados" puede explicar el "voto oculto"

La dirigencia cabildante descree de las proyecciones de las encuestadoras —que dan al partido de Manini entre 3% y 4%— y confían en superar los pronósticos en función del llamado “voto oculto” —de quien decidió su voto pero no lo expresa—, que vinculan a la cantidad de indecisos y a la “sensación térmica” que dicen percibir en las recorridas por el país.

Curbelo, el titular de Cabildo, explicó a Búsqueda que “muchísimos cabildantes no tienen problema en definirse como votantes de Cabildo, pero también hay otro tipo de votante, de otro perfil, no tan directamente vinculado a la política, que no declara su voto abiertamente”. Consideró que esto se debe, en parte, a que el partido ha actuado “sin complejos, diciendo las cosas como son” y también “ha hecho propuestas que lo han hecho ver de determinada manera por intereses particulares”, por ejemplo, acusándolo de ser “un partido militar, vinculado con hechos del pasado que nada que ver… De alguna manera nos han presentado como complicados, y eso puede generar resistencia a decir que votarán por Cabildo”.

Como sea, en filas de Manini asumen que el partido estará “lejos” de repetir la “histórica” votación de 2019, cuando alcanzó el 11% del electorado, con casi 270.000 votos, y se convirtió en la cuarta fuerza política del país, apenas por debajo del Partido Colorado.

En 2019, Cabildo supo capitalizar el voto “descontento”, pero en estos años “perdió demasiado espacio”, que ahora se disputan otros partidos, dijo este miércoles 23 en el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, que ubica al partido de Manini en un 3%, de acuerdo a los datos presentados el martes 22 en Telemundo.

Ignacio_Curbelo_Cabildo_Pablo Vignali : adhocFOTOS.jpg Ignacio Curbelo, en la presentación del programa de gobierno de Cabildo Abierto, el 27 de agosto, en Montevideo Pablo Vignali / adhocFOTOS

También Curbelo ensayó una explicación sobre esta caída de Cabildo. “El ejercer el poder, al integrar el gobierno, el Poder Ejecutivo (dos ministros) y el Parlamento (tres senadores y 11 diputados) es una actividad que desgasta, por lo que el factor novedad se perdió”, dijo. Así y todo, el titular de esta colectividad rescató que “Cabildo tiene su líder, que ha demostrado durante todo este tiempo la preocupación por los más débiles, por los temas que nos preocupan y que queremos solucionar”. Y se dijo confiado en que “el partido volverá a ser absolutamente decisivo y determinante para el triunfo de la coalición de gobierno”.

La formación cabildante compite en estas elecciones con tres sublemas: dos llevan a Manini al Senado. El otro sublema —la alianza Un Solo País, que es el sector Espacio de los Pueblos Libres, junto con otras agrupaciones— intenta que el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, obtenga una banca en la Cámara Alta.

El plan de Manini en estos últimos días de campaña es hacer foco en los departamentos del país en los que el partido es más fuerte, con recorridas por Artigas, Rivera, Tacuarembó, Río Branco y Salto. El acto de cierre está previsto para este jueves en Las Piedras, Canelones. El domingo, Manini votará al mediodía en Escuela Argentina 2 y su compañera de fórmula, Lorena Quintana, en el Colegio Inglés, y luego esperarán los datos de votación en el hotel Dazzler.

Tres modelos: Frente Amplio, blanquicolorado y cabildante

Para volver a convertirse en “pieza fundamental” para que la coalición republicana logre una mayoría parlamentaria, el titular de Cabildo planteó que hoy están en juego tres modelos de país: por un lado, el Frente Amplio, que gobernó durante 15 años y “es el padre de todos los desmadres”; otro, representado por “el binomio blanquicolorado, que es más de lo mismo”, y al fin, “una tercera opción”, que es Cabildo Abierto, que plantea “las cosas que realmente le afectan a la gente y que nadie se anima a plantear”.

“Somos la tercera opción, una cosa distinta, porque, a diferencia de los demás, no nos tiembla el pulso a la hora de defender los valores que creemos que hay que defender”, dijo Curbelo, al aludir a las políticas de género, la legalización del uso de la marihuana o la llamada ley de caducidad.

El titular de Cabildo lamentó que la estrategia electoral de los otros partidos haya sido la de no debatir. “Vimos, por un lado, a un candidato que no debate, que no comunica; por otro, una campaña mediática como nunca antes vista”, centrada en temas que “nada tienen que ver con los problemas de la gente”, resumió.

“Todos saben que la droga trae criminalidad, delito, violencia, con daño irreparable a la salud física y mental de las personas; sobre todo entre los más jóvenes, deserción educativa y exclusión social. Pero el resto del sistema nada dice y tolera”, apuntó. Y destacó que Cabildo es también “el único partido provida”. “Somos los únicos que decimos sí a la vida. Los demás defienden el aborto y dicen que es un derecho, cuando nosotros creemos que no existe ningún otro derecho que el derecho a vivir”.

Martin_Sodano_Guido_Manini_Javier_Calvelo.jpg Guido Manini Ríos y Martín Sodano el viernes 18, en el Platense Patín Club Javier Calvelo / adhocFOTOS

En tanto, el coordinador político del partido, Marcos Methol, defendió el programa de gobierno elaborado por decenas de técnicos cabildantes como “impronta partidaria”, con miras al 27 de octubre. Hay propuestas programáticas que abordan problemas centrales para el país, como el demográfico, apuntó el dirigente cabildante, en diálogo con Búsqueda. Por ejemplo, “se plantea el fomento de la natalidad, pero también hay otras medidas que buscan promover una inmigración segura, ordenada, regular y calificada, así como a la repatriación de uruguayos. Todo esto forma parte del paquete de medidas que pensamos sobre la cuestión poblacional y demográfica”, contó Methol.

El incentivo a la natalidad es una política que exhibe Cabildo como propuesta “diferencial” en el escenario electoral. En 2022, el Senado votó por unanimidad una iniciativa propuesta por los cabildantes que incluía una declaración de interés del fomento de la natalidad, el aumento de deducciones por hijo, empresas con guarderías que pueden ser beneficiadas y licencia especial para padres de 45 días.

Muchas de las propuestas cabildantes ya estaban en el programa de 2019, señaló Methol, pero hoy cobran “mayor notoriedad” vistas, por caso, las cifras demográficas de los últimos años, que muestran que en 2023 nacieron 18.000 menos que hace 10 años, y el dato de que hoy en Uruguay se registran más muertes que nacimientos, entre otros temas planteados por Cabildo que en esta legislatura no tuvieron eco.