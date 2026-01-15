El gobierno anuncia diálogo multipartidario en política exterior mientras enfrenta críticas opositoras

La política exterior está al tope en la agenda del gobierno estas semanas, aunque no en todos los casos con noticias positivas.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras el presidente Yamandú Orsi se prepara para dos viajes clave y a su regreso impulsará una discusión multipartidaria sobre el posicionamiento internacional del país, la decisión de Estados Unidos de incluir a Uruguay en una lista de países a cuyos ciudadanos se les suspendió el acceso a visas de inmigrantes abrió críticas de la posición.

Estados Unidos Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

Orsi encabezará la delegación uruguaya que viajará a Asunción del Paraguay para la firma, el sábado 17 y después de 26 años de negociación, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur . El presidente estará acompañado, entre otros, por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el canciller Mario Lubetkin y la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi . El gobierno espera que la ratificación del acuerdo en el Parlamento uruguayo sea rápida, mientras que en Europa augura dificultades.

Dentro de dos semanas, Orsi encabezará una misión oficial en China a la que, además de integrantes del gobierno, irán más de 60 empresarios.

Ambos eventos demuestran que la política exterior uruguaya apunta a mantener “los equilibrios” en un momento de incertidumbre, valoró en diálogo con Búsqueda el asesor presidencial Álvaro Padrón.

Orsi-Volonte-Cefir Yamandú Orsi junto a integrantes del Centro de Formación para la Integración Regional en la sede del Cefir en Montevideo, 14 de enero de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Diálogo

Orsi participó el miércoles 14 en una reunión convocada por el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), que preside Alberto Volonté y tiene a Padrón como secretario. En el encuentro también estuvieron Csukas, el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, los excancilleres Enrique Iglesias y Sergio Abreu, el exembajador Elbio Rosselli, la exdirectora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional Ariela Peralta, el exsubsecretario Guillermo Valles y el historiador Daniel Corbo.

Durante la reunión, el presidente se comprometió a impulsar una conversación entre los partidos políticos sobre los “desafíos” en política exterior que enfrenta Uruguay y el rol que debe jugar el país, dijo Padrón a Búsqueda. El gobierno recibirá “aportes” para esa discusión, pero no hará un documento de síntesis, añadió.

Los participantes en esa reunión en el Cefir coincidieron en que si Uruguay quiere “influir en algunos ámbitos internacionales” debe mostrar su capacidad de “diálogo” interno y dejar de lado tensiones, resumió el asesor presidencial.

Varios participantes señalaron como una ocasión perdida que los partidos no pudieran ponerse de acuerdo en el Parlamento en el contenido de una declaración conjunta sobre Venezuela, pese a que hubo intentos. Se planteó que el Poder Ejecutivo trate de acercar posiciones en el tema en diálogo con “los líderes” de cada partido.

Donald-Trump Donald Trump desciende del Marine One en el de la Casa Blanca. EFE

Decisión de Estados Unidos

El acercamiento puede ser difícil de concretar. Mientras estaban reunidos, los participantes conocieron la información de que Estados Unidos había congelado el procesamiento de visas para inmigrantes en el caso de 75 países, entre ellos Uruguay.

Parte de la oposición atribuyó la decisión de incluir a Uruguay a una represalia estadounidense por posicionamientos del gobierno en materia de política exterior. En la lista hay otros dos países de Sudamérica: Brasil y Colombia, ambos con administraciones de izquierda.

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Rinaldi, llamó a Orsi en la tarde del miércoles 14 para decirle que no estaba al tanto de la medida; ambos conversarán este jueves 15, en una reunión que estaba prevista desde antes del anuncio sobre las visas.