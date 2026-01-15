La decisión de Estados Unidos sobre visas tomó por sorpresa al gobierno y despertó críticas de la oposición

El nuevo embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Uruguay , Louis Rinaldi, mantuvo en diciembre una visita de cortesía en el Parlamento en la que destacó que una de las prioridades de su gestión sería lograr que los uruguayos sean exonerados de tramitar visa para ingresar a su país, un mensaje que también transmitió a la Cancillería . Quizás por eso, la decisión de Donald Trump de incluir a Uruguay en la lista de países a los que se les suspendió el acceso a visas de inmigrantes tomó por sorpresa al Poder Ejecutivo y al propio diplomático.

La medida del gobierno norteamericano, que fue comunicada el miércoles 14 por Fox News y, de forma genérica, por la cuenta de X del Departamento de Estado de EE.UU., comenzará a aplicarse el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que ese organismo complete una reevaluación integral del sistema de otorgamiento de visados. El tema estará arriba de la mesa este jueves 15 por la mañana en una reunión que mantendrá el presidente Yamandú Orsi y otros jerarcas del gobierno con el embajador Rinaldi, en la residencia presidencial de Suárez. El encuentro, aseguraron varias fuentes del Ejecutivo, ya había sido solicitado por el cuerpo diplomático estadounidense antes de conocerse la decisión.

Integrantes del gobierno y el oficialismo recordaron que el 15 de diciembre, cuando el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-EE.UU. recibió al embajador, el diplomático abordó un conjunto de temas de coyuntura de la agenda bilateral. Según reportó en su momento el sitio en línea del Poder Legislativo, el propio Rinaldi dijo que una de las prioridades era avanzar con el Visa Waiver Program, el programa de exención de visas de ese país. Esto, porque Uruguay era un país con baja cantidad de rechazos de visa para ingresar a Estados Unidos. “La señal es un poco contradictoria”, reconoció un integrante de la bancada oficialista a Búsqueda , tras la decisión del gobierno de EE.UU. de este miércoles.

El embajador Rinaldi llamó a Orsi el miércoles por la tarde, un par de horas después del anuncio, para transmitirle que no estaba al tanto de la medida anunciada ni los pormenores de la decisión, confirmó Búsqueda .

En el Ministerio de Relaciones Exteriores esperaban este miércoles una comunicación formal del gobierno norteamericano para evaluar los motivos que llevaron a la decisión y los pasos a seguir, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Desde el gobierno no hubo aún notificación formal, aunque sí se interpretó que la medida efectivamente incluía a Uruguay, en la medida que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió la noticia de Fox News, que incluía la lista.

Según la información publicada por ese medio, la suspensión se apoya en una nueva guía interna dirigida a funcionarios consulares, que los instruye a denegar visas a aquellos solicitantes que puedan ser considerados con alta probabilidad de depender de beneficios públicos en EE.UU.. El Departamento de Estado informó que la pausa al procesamiento de visas para migrantes permanecerá activa hasta que la administración pueda asegurarse de que los “nuevos migrantes no extraerán riqueza del pueblo americano”.

Críticas de la oposición

La inclusión de Uruguay en la lista que integran otros 74 países motivó diversas hipótesis.

Los únicos tres países sudamericanos incluidos en la lista son Brasil, Colombia y Uruguay, que tienen gobiernos de izquierda y que firmaron con España, México y Chile (que pronto tendrá un presidente con mayor afinidad ideológica con Donald Trump) un comunicado conjunto condenando el operativo estadounidense en Venezuela el domingo 4 de enero.

Aunque no lo descartaban, a nivel diplomático le asignaban poco peso a la posibilidad de que la medida responda a una represalia por la postura uruguaya sobre Venezuela, algo que fue manejado en las redes sociales. Es que la lista, si bien contiene algunos países enemigos de EE.UU., como Irán, Cuba o Nicaragua, también incluye gobiernos de otras regiones, como Egipto y Marruecos, así como otros del Caribe que son aliados de EE.UU., señaló uno de los consultados.

Una lectura distinta hizo el diputado oficialista Bruno Giometti, del Partido Comunista. “El ‘argumento’ no se sostiene ni por un segundo. No debe haber emigrante con perfil más parecido que un uruguayo y un argentino. Sin embargo, a Uruguay se les congelan las visas y a Argentina no. Diferencia: un gobierno digno y otro totalmente sometido. Grosera intromisión yanqui“, escribió el legislador en la red social X.

El dirigente de Seregnistas e integrante de la Comisión Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Gabriel Papa, también consideró la incorporación de Uruguay, Colombia y Brasil como una “clara señal” que “no se puede ignorar”.

Papa compartió una publicación del analista Ignacio Bartesagui, quien había escrito: “Hace unos días dije que Uruguay no debió acompañar una declaración sobre Venezuela junto a Chile, España, Brasil, Colombia y México. Que eso no favorecía la relación con EE.UU.. Bueno, ya podríamos estar frente a una primera reacción de Trump por el congelamiento de las visas”. Agregó que no hay que restarle importancia a esta medida, porque “es un paso para atrás que puede dificultar las otras visas también. Nunca es buena noticia estar en esas listas y por las características de Uruguay no deberíamos estar allí”.

En esa misma plataforma, el senador nacionalista Sebastián da Silva también expresó su opinión, aunque no ahondó en interpretaciones: “La medida no tiene demasiado efecto en la población uruguaya. Pero la vergüenza sí. Estar en ese listado es un retroceso vergonzoso que esperemos que se pueda solucionar con buenos oficios diplomáticos”.

El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que “llevar adelante una política exterior basada en el amiguismo y no en el interés del Uruguay y los uruguayos es un error”. Y añadió, en lo que parece ser una alusión al Frente Amplio: “No aprenden más”.

“Ser una sucursal de Brasil es un error que venimos advirtiendo desde el primero de marzo”, dijo a Búsqueda el secretario general del Partido Colorado y también senador, Andrés Ojeda. Recordó que a partir de la visita del presidente Lula da Silva Uruguay tomó varias medidas, como “dejar de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela; el cambio en el apoyo al candidato de Paraguay para la Organización de Estados Americanos a pedido de Brasil; la presencia de Uruguay en los Brics; el homenaje a José Mujica con la presencia de Bernie Sanders cuando está enemistado con Trump”. “Y obviamente criticamos el posicionamiento del gobierno firmando una declaración con los países progresistas en contra de la intervención, innecesaria y desbalanceada. Uruguay se está equivocando y empieza a ver las consecuencias” concluyó.