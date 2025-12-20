  • Cotizaciones
    sábado 20 de diciembre de 2025

    Orsi pidió un Mercosur más flexible y moderno y lamentó la postergación del acuerdo con la UE

    El mandatario afirmó que el contexto global exige un Mercosur más moderno y lamentó que Europa no esté aún en condiciones de firmar el tratado

    Foto oficial de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, en Foz de Iguazú (Brasil).

    FOTO

    EFE / Juan Pablo Pino
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Durante la sesión plenaria del bloque, celebrada este sábado 20 en Foz de Iguazú y abierta por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Orsi lamentó que no se haya podido concretar la firma del acuerdo UE–Mercosur “tal como estaba previsto”, y atribuyó esa situación a la falta de consensos internos dentro del bloque europeo. “Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que posteriormente la presidencia pro tempore en coordinación con los Estados parte del Mercosur evalúen los próximos pasos a dar para la firma de este tan importante acuerdo y esperado", señaló.

    La referencia al acuerdo con la UE fue uno de los ejes centrales del discurso del mandatario uruguayo, que describió el contexto global actual como un escenario de “reglas de juego cambiantes”, debilitamiento del sistema multilateral y ausencia de consensos, factores que, advirtió, “condicionan la capacidad de los países para responder a las demandas de desarrollo de sus sociedades”.

    En ese marco, Orsi reafirmó la “plena pertenencia” de Uruguay al Mercosur y su voluntad de contribuir a la consolidación del bloque “como una plataforma estratégica para la inserción internacional”.

    Sostuvo que la modernización del Mercosur es “no solo oportuna, sino necesaria” para mejorar su eficiencia y alinearlo con los desafíos de la agenda externa, especialmente en materia comercial. En ese sentido, advirtió: “es imperativo que el bloque sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos”.

    Avances comerciales más allá de Europa

    Si bien expresó la desilusión por la postergación del acuerdo con la UE, el presidente valoró otros avances en la agenda externa del bloque, como la firma del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), concretada el 16 de setiembre. Además, reiteró el interés de Uruguay en concluir en el corto plazo las negociaciones en curso con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, y en profundizar el diálogo con India y Vietnam.

    En relación con el comercio internacional, Orsi subrayó que Uruguay “no aplica actualmente medidas de defensa comercial contra ningún mercado”, pero advirtió que las “distorsiones pueden provocar una fuerte afectación a los productores, con pérdida de empleo y consecuencias sociales asociadas”. En ese punto, destacó al Mercosur como un ejemplo de buenas prácticas en producción sostenible, aunque alertó sobre el riesgo de que medidas ambientales legítimas se conviertan en “barreras no arancelarias”, incluso dentro del propio bloque.

    Embed

    Lula: el Mercosur buscará otros socios

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la cumbre del Mercosur que, mientras la UE no muestre la voluntad política necesaria para cerrar el acuerdo comercial, el bloque sudamericano continuará avanzando en su agenda con otros socios.

    “Los líderes europeos nos pidieron más tiempo para discutir medidas adicionales. Ayer dijeron que su expectativa era firmar el acuerdo a mediados de enero. Sin voluntad política no será posible concluir unas negociaciones que se arrastran hace 26 años”, sostuvo el mandatario brasileño.

    Lula explicó que la cumbre fue convocada para este 20 de diciembre en Foz de Iguazú a pedido de las propias autoridades europeas, con la expectativa de concretar la firma. No obstante, indicó que, además de la oposición histórica de Francia, en los últimos días surgieron nuevas dificultades vinculadas a Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni enfrenta presiones de los agricultores por el esquema de ayudas internas de la UE, un obstáculo que, según señaló, podría resolverse en el corto plazo.

    En ese contexto, agregó que, mientras se aguarda un avance desde Europa y frente al aumento de medidas proteccionistas adoptadas por varios países en el último año, el Mercosur seguirá buscando nuevos mercados. “Cuando las puertas se cierran en unos lugares, se abren en otros. El mundo busca al Mercosur. Vamos a buscar asociaciones que serán clave para la resiliencia de nuestras economías”, afirmó. Entre los posibles socios mencionó el avance de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, así como los diálogos en curso para ampliar las relaciones con India y para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

