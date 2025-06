El oficialismo aguarda la elección del directorio blanco para comenzar negociaciones clave con la oposición

Las elecciones que tendrán lugar el próximo sábado 28 no solo tienen en vilo al Partido Nacional . El posible desenlace de la convención nacionalista también es seguido de cerca por las autoridades del Poder Ejecutivo , según dijeron algunas fuentes de la Torre Ejecutiva a Búsqueda . Tanto en el gobierno como en el Parlamento, el oficialismo tiene la “perspectiva” de que la interna nacionalista está “condicionando todo” el diálogo con la oposición.

En la bancada parlamentaria frenteamplista también observan con cierta perplejidad la inusual tensión interna sobre la elección del próximo presidente del directorio nacionalista. “Hoy la discusión es muy fuerte. Pero hasta que no baje la espuma los temas de negociación no se van a plantear (porque) todavía no tenemos claro quién será el interlocutor de ellos”, dijo un legislador oficialista.