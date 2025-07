El Partido Nacional busca “resucitar” negociación política con Manini Ríos tras otro choque con el diputado Perrone

Alvaro Perrone. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS Alvaro Perrone Foto: Mauricio Zina/adhocFOTOS

Las últimas intervenciones del diputado en el Parlamento han tenido este tono: primero votó la Rendición de Cuentas junto con el Frente Amplio, a diferencia de los demás partidos que integran la oposición, y luego Cabildo no dio sus votos para el salvataje de “la caja de profesionales” y quedó solo en esa batalla junto con Identidad Soberana. Perrone acusó en la cámara a blancos y colorados de apoyar este último proyecto a cambio de cargos en la Intendencia de Canelones.

Sotelo publicó en X que Perrone cursó “su enésima pataleta” y destacó en diálogo con Búsqueda que la otra diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, no siguió sus pasos, sino que se mantuvo en la reunión hasta el final, por unos 45 minutos. “Estuvimos negociando todo el tiempo, desde el inicio hasta el final, los cuatro partidos de la coalición. Buscamos un acuerdo. El tema es personal, de él; Cabildo se quedó en la reunión”, dijo Sotelo.

Las postura de Perrone ha causado molestia entre los socios de la coalición, al punto tal que Bianchi, la coordinadora de su bancada, dijo a Búsqueda que “el Partido Nacional quiere resucitar la negociación con (Guido) Manini” Ríos.

Este último desencuentro de Perrone con los coalicionistas se da un mes antes del ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal al Parlamento. En abril, el diputado cabildante adelantó a Búsqueda que está “dispuesto” a votar la iniciativa que envíe el gobierno si se contemplan algunas de sus “banderas” y las de su partido. De todas maneras, el oficialismo necesita su voto y uno más para lograr la mayoría. Legisladores de la oposición recuerdan como una señal que la otra diputada del partido, Pérez Bonavita, no votó el proyecto de Rendición de Cuentas junto con Perrone, sino que lo hizo su suplente, Roel Bottari.

La advertencia de Manini Ríos

Manini Ríos ha respaldado a Perrone, pero el mes pasado le marcó “un error”. Dos días después de la aprobación de la Rendición de Cuentas, el 20 de junio, Perrone responsabilizó a Raúl Lozano, exministro de Vivienda, de la situación económica de ASSE. “Puso a Julio Micak como vocal (de ASSE), un inepto total, al cual todos los diputados de Cabildo pedimos varias veces su renuncia”, publicó en X, y agregó que “Lozano siempre se opuso” y “hoy todos” están en Pueblos Libres, el sector que abandonó Cabildo Abierto.

La publicación provocó la reacción de Manini Ríos, quien habló del tema con Perrone. “Estos temas personales no los puede estar haciendo público. Me parece un error de él y por supuesto que no comparto esas declaraciones”, dijo el presidente del partido en entrevista reciente con Búsqueda, y aclaró que, hasta donde sabe, Lozano sigue integrando Cabildo Abierto.

Petit y Denino

Los socios de la coalición pretenden que el oficialismo designe a un director de la Inddhh y la oposición a otro, con lo que mantendrían la mayoría en el Consejo Directivo por los próximos dos años. Por ello, a pesar de que Partido Nacional resolvió que no dará sus votos para designar a Mota, no se descarta que participe de un acuerdo para renovar ambos directores. Un legislador de la coalición dijo a Búsqueda que una opción es que los blancos “no la voten ni armen lío”, lo que permitiría que el sustituto de Legnani sea propuesto por la coalición. Dos nombres están sobre la mesa para ocupar ese lugar: Petit y Cristina Denino.

Pérez Bonavita planteó que el sustituto de Legnani debe ser cabildante, porque el director que renunció representaba a esa colectividad, y propuso a la escribana y abogada Denino, quien integró desde 2020 la comisión especial para el cumplimiento de la ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1985.

Cárceles Juan Miguel Petit Bettiana Díaz, Juan Miguel Petit y Carlos Camy durante la presentación del informe anual de 2023 de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario Javier Calvelo / adhocFOTOS

Por su parte, el Partido Colorado impulsa a Petit, quien tiene el visto bueno del Frente Amplio y el Partido Independiente y cuya gestión como comisionado parlamentario vence en octubre, tras una década en el cargo. Silva dijo a Búsqueda que “más que la pertinencia partidaria” del director de la institución “hay que trabajar por la pertinencia técnica”, un aspecto en el que Petit le saca ventaja a la candidata cabildante, porque el comisionado “conoce estos temas y reúne un acuerdo en cuanto a lo que ha sido su tarea”, en el sentido de que “ha sido reconocido por los sindicatos policiales, por el gobierno anterior y el actual”. No obstante, en la bancada frentista hay dudas sobre si formalmente Petit está habilitado para asumir en la Inddhh, debido a que ocupa el cargo de comisionado, dijeron fuentes parlamentarias.

Los coalicionistas acordaron volver a reunirse el viernes 11 para intentar llegar a un acuerdo y prevén que la Asamblea General sesione el martes 15 para votar al sustituto de Tayler.