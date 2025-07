El rol “clave” de Orsi en la negociación con intendencias y la afinidad “mujiquista” con los intendentes blancos

En la mañana del miércoles 30, el director de la OPP, Rodrigo Arim, junto con Orsi, se reunió con el Congreso de Intendentes y sellaron el acuerdo. En diálogo con Búsqueda, Arim lo calificó como “histórico”, pues supone “el nivel más alto de transferencia a los gobiernos departamentales”, con una inversión que rondará los US$ 800 millones anuales. “Es un punto del Producto Bruto Interno”, valoró el director de la OPP. Y agregó que el “corazón” del acuerdo es un fondo adicional de US$ 130 millones, de los cuales se destinan US$ 50 millones al Fondo de Desarrollos del Interior y unos US$ 80 millones al Fondo de Inversiones Estratégicas para todo el quinquenio.