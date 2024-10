Elecciones 2024: resultados de la primera vuelta anticipan un balotaje competitivo

El Partido Colorado no logró dar el “batacazo” que prometía el presidenciable Andrés Ojeda, aunque quedó bien posicionado, con una votación del entorno del 15,8%, de acuerdo a los resultados primarios de la Corte Electoral. Así subió alrededor de tres puntos respecto a la votación de 2019, dato que Ojeda usó para proyectar a su partido ya no como socio, sino como “cogobierno” de la coalición .

Otra historia fue la votación de Cabildo Abierto, que se desplomó respecto a lo logrado en 2019. Tras conseguir el apoyo del 11% del electorado en las elecciones pasadas y sorprender como la cuarta fuerza política más votada, este domingo no logró alcanzar el 3% de los votos. Su líder Guido Manini Ríos ya tenía asumido que su colectividad política no revalidaría las tres bancas en el Senado y las 11 bancas en Diputados, como proyectaban las encuestas de los últimos meses. Empero, no esperaba una caída “tan acentuada”, dijeron varios dirigentes cabildantes a Búsqueda.