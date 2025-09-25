  • Cotizaciones
    En su primera visita a EE.UU., el presidente Orsi da señales a gobiernos de distinto signo político y al empresariado

    Ante representantes de compañías de primera línea, Orsi sostuvo que Uruguay se diferencia en la región por la “estabilidad macroeconómica”, la cohesión social y el respeto por las libertades

    Presidente Yamandú Orsi durante un homenaje a José Mujica en Nueva York.

    FOTO

    Presidencia de la República
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tanto en reuniones cerradas como en discursos públicos, el presidente Yamandú Orsi aprovechó su viaje a Estados Unidos para enviar señales de cercanía a gobiernos de distinto signo político y mostrar a Uruguay como un país confiable para el empresariado.

    Una de las actividades de Orsi en Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), fue una cena privada el lunes 22 por la noche organizada por el Consejo de las Américas. El ciclo de reuniones con presidentes en la que participó el mandatario es esponsoreado por Citi, Corporación América, Pfizer y AES Corporation.

    Ante representantes de bancos y compañías de primer nivel de EE.UU., el presidente sostuvo que Uruguay construyó un marco “político y económico” que lo diferencia en la región, reconstruyó Búsqueda. El mandatario destacó la “estabilidad macroeconómica”, el cumplimiento de los contratos y la cohesión social, todo desarrollado en un contexto de “respeto de las libertades y los derechos de las personas”.

    A la mañana siguiente, acompañado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el presidente encabezó un desayuno organizado por el Centro Adam Smith, de la Universidad de Florida. El foco estuvo, otra vez, en presentar a Uruguay como un destino atractivo para las inversiones y destacó sus ventajas comparativas.

    Sostuvo que el país tiene un “rol de articulador en la región” y bromeó con que “nadie puede pensar en la vocación imperial del Uruguay”. Es “un país pequeño que debe ayudar a que el barco vaya por un buen rumbo”.

    “Estados Unidos es nuestro principal socio en el comercio de servicios, China lo es en el de bienes. La Unión Europea es nuestro principal origen de inversiones extranjeras y el Mercosur nuestro principal cliente de servicios turísticos y de bienes de alto valor agregado como los relacionados con las ciencias de la vida”, dijo Orsi.

    Al final del desayuno de trabajo, llamó al escenario a Lou Rinaldi, futuro embajador de EE.UU. en Uruguay, a quien definió como “un amigo de verdad”. Orsi se quitó de su saco la escarapela de Uruguay y se la colocó a Rinaldi, una persona cercana a Donald Trump.

    El canciller Mario Lubetkin destacó en diálogo con Búsqueda las señales enviadas al empresariado. Este jueves, el ministro —quien, junto con la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, también integra la misión oficial— tendrá una reunión en el Departamento de Estado para hacer un repaso de la agenda bilateral.

    Encuentros y gestos a la izquierda

    La delegación uruguaya no tuvo solo gestos para el empresariado. En su discurso en la ONU, Orsi expresó el respaldo de su gobierno al multilateralismo y a la solución pacífica de los conflictos. Recordó, además, que Uruguay apoya la solución de “dos Estados” como salida a la guerra en Medio Oriente.

    Yamandu-Orsi

    El miércoles por la mañana, Orsi fue uno de los oradores en el evento “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo” junto con los otros coorganizadores de la actividad: Brasil, España, Chile y Colombia. En esa oportunidad, pidió “revalorizar y retomar la bandera de la libertad” y destacó la “concepción democrática” de la izquierda.

    A la noche, con la presencia de algunos mandatarios de la región y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en un homenaje al expresidente José Mujica.

    Además de las reuniones en las que participa Orsi, Lubetkin destacó otras instancias como la bilateral entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que contó con la participación de decenas de representantes y refleja “un escenario político nuevo”.

    El canciller dijo a Búsqueda que el viaje hasta el momento es una buena “síntesis” de los seis meses de la actual administración y responde a las articulaciones y los diálogos que han mantenido con EE.UU., la Unión Europea y socios de la región. Agregó que todos “están tomando a Uruguay muy seriamente” gracias a “los mensajes claros” que da el gobierno.

