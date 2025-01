Ministerio de Economía: datos sobre anticipos al fisco manejados por el gobierno electo son "un disparate"

“Lo expresado por Alejandro Sánchez en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio es un disparate. No sabemos si son sus asesores o es él mismo quién confunde el concepto de distribución de utilidades de las empresas públicas al gobierno central, con anticipos de tributos a la Dirección General Impositiva (DGI). Para que se entienda: US$ 1.000 millones es la recaudación de un mes de la DGI y más de un tercio del déficit fiscal anual, con lo cual no es posible anticipar impuestos por esa magnitud”, dijo a Búsqueda la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión.