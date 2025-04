Partidos de la coalición republicana marcan perfil propio como oposición, sin un líder ni ámbitos de coordinación

Algunos jerarcas del gobierno y dirigentes del Frente Amplio empezaron a hablar de la coalición republicana como las “oposiciones”. Lo han expresado en declaraciones públicas para referirse a cuestiones puntuales y del momento, como la negociación por los cargos de contralor en entes y empresas públicas. Pero también en asuntos en abstracto y a futuro: la posible búsqueda de acuerdos legislativos, por ejemplo. Les es funcional. Les sirve señalar a la coalición como un bloque opositor que no actúa de forma coordinada ni orgánica, sino como un conjunto de partidos que se mueve de acuerdo a sus intereses circunstanciales. Y en realidad esta podría ser la foto actual de la coalición republicana, creada para ganarle al Frente Amplio y gobernar, y ahora acomodando el cuerpo para ser una oposición que luce disgregada y no tiene un liderazgo claro.

Acaso el primero en desmarcarse del bloque multicolor en este nuevo escenario fue el líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos. A principios de marzo, en plena negociación por los cargos, el general retirado se despachó: “Que yo sepa hoy no hay ninguna coalición, hoy hay partidos en la oposición. Hoy no formamos ninguna coalición para oponernos a nada”, dijo en diálogo con el programa Doble click (Del Sol FM). “Somos partidos en oposición”, agregó. Y cerró, tajante: “Cabildo Abierto no forma parte de ninguna coalición”.

“En una coalición, donde no tenés que perder tu identidad, hay que sentarte a conversar y, sobre todo, ser muy leal”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry en la edición de Desayunos Búsqueda del miércoles 9 . El mensaje fue claro: la coalición republicana, en tanto oposición, no tiene por qué votar alineada. “No necesariamente. Hay temas en los que ni siquiera dentro de los partidos se vota alineados”, insistió.

En el Partido Colorado este concepto está basado, además, en la razón del artillero. Con un Parlamento en el que aún no se ha tratado ningún tema “de peso” y más concentrado en las venias para los cargos, con la Semana de Turismo a la vista y la atención de varios dirigentes puesta más en las elecciones departamentales, recién luego del 11 de mayo, cuando comiencen a cicatrizar algunas heridas, se podrá pensar en algo así como una coordinación. Hasta ahora no se ha creado un ámbito parlamentario para ello, aunque se piensa que ese será el Senado, donde se encuentran los líderes de más peso; de ahí bajarán los lineamientos a Diputados, terreno donde más se pueden dar las batallas legislativas.

Hay razones prácticas también que lo sustentan. Blancos y colorados ya votaron distinto en dos proyectos que pasaron por el Senado: uno de ellos refirió a la creación de dos municipios en Rocha y uno en Florida. La negativa del Partido Colorado hizo que la iniciativa naufragara.

El otro cortocircuito se produjo en la discusión sobre la venia a Mario Layera como director de Inteligencia Estratégica del Estado. En este caso, los colorados inclinaron la balanza a favor del oficialismo y en contra de los intereses blancos. “No nos gusta el nombre propuesto, nos parece un error que lo propongan. No nos parece que haya tenido una buena gestión y lo más grave son sus declaraciones, había como un entreguismo”, dijo Bordaberry cuando votó positivamente la venia a Layera. Dijo que lo hacía para “cumplir” con su “palabra” y que el Frente Amplio cumpla con su parte: que se voten todas las venias que se propongan desde oficialismo y oposición.

Los blancos cortaron por lo sano sin mucha vuelta. “No cuenta con las condiciones personales y profesionales para el cargo y, por lo tanto, el Partido Nacional no va a votar su venia. Layera no nos brinda garantías desde el punto de vista de la preservación de los derechos individuales y la protección de los derechos humanos”, argumentó el senador Javier García en sala.

Luis-Lacalle-Pou.jpg Luis Lacalle Pou Pablo Vignali / adhocFOTOS

Lacalle Pou, el activo del “no frentismo” y la sombra de Bordaberry

Mientras todo esto ocurre, con la coalición republicana deshilachada y sin nadie que aglutine, el expresidente de la República Luis Lacalle Pou balconea desde afuera, pero envía señales para el que las quiera ver.

Lacalle Pou fue el dirigente político que logró, en 2019, articular a los partidos de la oposición para encolumnarlos tras su candidatura y llegar a un programa común de gobierno que sirvió como plataforma para su victoria. Y también fue el artífice para mantener a la coalición unida durante todo su período de gobierno. ¿Será Lacalle Pou el que la vuelva a unir con miras a las elecciones de 2029?

Una fuente blanca dijo a Búsqueda que el expresidente “viene dando las señales acertadas para este momento”. Algunas de ellas: Lacalle Pou eligió no ser presidente del Directorio del Partido Nacional ni ocupar su banca en el Senado en representación de los blancos. Es decir, está por encima del partido. En una de sus apariciones públicas, durante una cena de recaudación de fondos para la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo, el expresidente dijo que estaba a “disposición” para hacer campaña por los candidatos donde la coalición republicana se presenta como bloque: Montevideo, Salto y Canelones.

Ya hay un movimiento para que en 2029 la coalición republicana sea un lema único en todo el país. Y Lacalle Pou parece tener intenciones de liderar ese proceso. “Ha aparecido, se muestra. No habla ni se mete (por lo cual no le pueden señalar ningún error). Pero está. Para los que quieren que esté, está. No se borró, y eso es lo que tanto él como sus votantes necesitan”, valoró otra de las fuentes. Y concluyó: “Hoy Lacalle Pou es un activo del no frentismo”. En otras palabras, la imagen rápida de liderazgo que al votante de la coalición republicana se le viene a la cabeza en esta coyuntura donde el bloque opositor está atomizado, sin un interlocutor reconocible.

Sin embargo, el liderazgo de Lacalle Pou podría ser disputado por los colorados, que al menos por ahora no parecen darlo por sentado. Consultado Bordaberry en el ciclo Desayunos Búsqueda sobre la posibilidad de candidatearse a la Presidencia en 2029, dijo que se va a quedar “donde la gente quiera”.

Sobre un posible enfrentamiento con Lacalle Pou en la próxima carrera electoral, Bordaberry dijo que no será el candidato de la coalición republicana en 2029 sin que antes haya competencia. “El Partido Nacional no nos dice lo que tenemos que hacer al Partido Colorado”, afirmó. Y añadió: “Tengo un gran respeto” por Lacalle Pou, “coordinaremos lo que sea, pero vamos a tratar de ganarle”.