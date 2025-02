Pese a ruidos internos, el Frente Amplio laudó en tres días las candidaturas a Montevideo y sus suplencias

Por el camino quedaron las postulaciones de Silvana Pissano, alcaldesa del Municipio B, quien se bajó antes de la votación en el Plenario Departamental el lunes 10, y del abogado Juan Ceretta, que no consiguió los respaldos necesarios.

Schelotto, exdirector nacional de Vivienda, tendrá como primer suplente al exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública Miguel Fernández Galeano; como segunda suplente a la dirigente de la Vertiente Artiguista Victoria González y como tercer suplente a quien fuera médico personal de Tabaré Vázquez, Mario Zelarayan.

La inclusión de Pissano como suplente común no estuvo exenta de polémica. Principalmente por reticencias del Partido Comunista a aprobar esa propuesta.

El lunes 10, minutos antes de comenzar la votación nominal, la alcaldesa se bajó de la candidatura, y su nombre fue propuesto por Casa Grande como suplente de todos los postulantes. Eso generó malestar entre los comunistas con Casa Grande. El partido esperaba otro tipo de diálogo con ese sector, luego de haberlo incluido en el segundo lugar de su lista 1001 al Senado (con lo que resultó electa Constanza Moreira). No obstante, desde el Partido Comunista dijeron que se enteraron de la precandidatura de Pissano el 22 de enero, por la prensa.

En una reciente reunión, el Partido Comunista le transmitió a Casa Grande que entendía que su alianza política estaba terminada.

El dirigente departamental comunista Alejandro Acosta dijo a Búsqueda que se optó por aceptar la candidatura común de Pissano para “evitar generar problemas” y “trabajar para lo que fuera mejor para el Frente Amplio”, evitando ver el tema “desde una perspectiva parcial”. Admitió que su sector tenía “otras alternativas para proponer”, pero en aras de la unidad, optó por aceptar la propuesta de Pissano.

Algunos sectores frenteamplistas esperaban que, como ocurrió en 2020, el último lugar de las suplencias fuera definido por las bases, pero sus representantes no lograron acordar una propuesta concreta para el Plenario del lunes.

Otro tema que generó polémica fue la inclusión de la presidenta de Género y Feminismos del Frente Amplio, Patricia González, en una lista de suplentes de Schelotto que circuló el martes. González dijo a Búsqueda que no autorizó que se usara su nombre para enviarlo al plenario y que su inclusión fue un error. Según sostuvo, ella apoyó la candidatura de Piñeiro, pero dada su buena relación con Schelotto, había aceptado que ambos manejen su suplencia de forma conjunta, algo que finalmente no se dio.

“No quiero tener un cargo en la intendencia ni estar en un cargo político ni público. No he intentado estar en lugares y solo he aceptado que manejen mi nombre si contribuía a la fuerza política y servía para construir acuerdos”, dijo la dirigente.

Juan-Ceretta-candidatura-IM-2025-adhoc.jpg Juan Ceretta en acto de apoyo a su candidatura a la Intendencia de Montevideo en el Club Arbolito de La Teja en Montevideo, febrero 2025. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Socialistas en minoría

Mientras tanto, el Partido Socialista comienza a procesar sus siguientes movimientos luego quedar en minoría en el plenario, tanto en la postulación de Ceretta, que apenas cosechó 18 votos —muy por detrás de Piñeiro (95), Schelotto (88) y Bergara (82)— como en la presentación de tres mociones. Además, quedó por fuera de las suplencias de los tres candidatos.

Dentro del sector comenzaron a aparecer voces críticas sobre cómo se dio la negociación, y estiman que lo menos factible es que se apoye a Piñeiro, dada su relación cada vez más tensa con el Partido Comunista. Esto también marcaría una ruptura a nivel departamental con quien fue su principal socio en las elecciones nacionales: el Partido por la Victoria del Pueblo, que ya dejó en claro en sus redes que respaldará a la candidata.

En el Plenario, luego de la baja de Pissano, la Mesa Departamental propuso que se realice una votación nominal con el objetivo de saber cuáles eran las tres candidaturas con mayor adhesión, para después votar la terna entera de candidatos en bloque. La delegación del Partido Socialista presentó una moción para que se respete lo establecido en el artículo 90 del estatuto del Frente Amplio, y que se realizara una votación, uno a uno de los candidatos, en la que se definiera cuáles alcanzaban los cuatro quintos de los votos requeridos para poder ser proclamados. De no obtenerse, y citando al estatuto, plantearon que se convocara a un cuarto intermedio de hasta 14 días. El plenario puso a consideración la propuesta del Partido Socialista y de la Mesa Departamental, y la segunda consiguió una amplia victoria.

Luego de que los candidatos fueran proclamados, el Partido Socialista presentó una segunda moción con el objetivo de que todos tuvieran una misma lista de suplentes, pero la adhesión a esta moción no llegó a la decena de votos.

Finalmente, los socialistas propusieron una última moción, en busca de garantizar que ninguno de los candidatos renunciara a su postulación luego de la definición del plenario. Según fuentes del plenario consultadas por Búsqueda, la moción ni siquiera llegó a tratarse. Tras su presentación, tomó la palabra un integrante de la comisión electoral para explicar que el Órgano Deliberativo Departamental se reunirá el viernes 14, y que, una vez votadas allí las candidaturas, serían formalmente oficializadas y no podrían renunciar. Por eso, el planteo no era de recibo.

En el Partido Socialista no tienen la misma interpretación. “No sería la primera vez que se aprueba una candidatura en la estructura y luego esta declina, pero en este contexto que Ceretta no llega y queda afuera, los tres candidatos electos deben poder sostenerse, porque sino habría sido una jugada para dejar uno afuera”, dijo a Búsqueda una fuente del sector. La referencia es hacia la precandidatura presidencial de Bergara, que fue aprobada en el Congreso del Frente Amplio a fines de 2023, pero luego retirada en abril de 2024 para apoyar al actual presidente electo, Yamandú Orsi.