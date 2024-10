Smith, Marx, Thaler, Rodrik y dos recientes premios Nobel entre referentes económicos de los candidatos

Como parte de un cuestionario sobre distintos temas, Búsqueda les preguntó a los candidatos presidenciales qué “pensadores mencionaría como sus referentes en temas económicos”. El frenteamplista Yamandú Orsi, el blanco Álvaro Delgado y Gustavo Salle, el postulante de Identidad Soberana, no respondieron al cuestionario.

Guillermo Franchi, candidato del Partido por los Cambios Necesarios también mencionó a Smith, pero junto a otros, aunque aclaró que no necesariamente comparte todo su pensamiento. “He leído a varios, Smith, Keynes, Marx, Fucuyama, ninguno tiene 100% de razón ni ninguno está 100% equivocado. Comparto más las teorías liberales (además, los resultados de los países que han optado por este modelo son elocuentes. Ejemplo: China a partir de 1978) que las estatistas, pero todo debe ser adaptado a las circunstancias. Pragmatismo”, respondió.

El colorado Andrés Ojeda citó, “a modo de ejemplo”, al especialista en finanzas conductuales Richard Thaler y al experto en comportamiento del consumidor Dan Ariely.

El cabildante Guido Manini Ríos mencionó como su referente a Dani Rodrik, un economista turco que es profesor en la Universidad de Harvard.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, aseguró que uno de los libros que más lo “marcó” es el de quienes acaban de ser premiados con el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y James Robinson, Por qué fracasan los países, una “estupenda investigación sobre la importancia de las instituciones y su fortaleza para explicar los éxitos y fracasos de los diferentes países. Lo leí hace unos años y me pareció de un enorme valor y una explicación novedosa. Es un gran acierto el reconocimiento que acaban de recibir”.

César Vega, del PERI, contestó “ninguno” a la pregunta de cuáles son sus referentes en economía.

Ahorros

Otra pregunta del cuestionario interrogó a los presidenciables sobre un aspecto concreto de sus finanzas personales: “¿En qué tipo de activos (depósitos, bonos, inmuebles, ganado, criptos, etcétera) invierte sus ahorros, si los tiene?”. Orsi y Delgado tampoco contestaron.

Ojeda señaló que no tiene inversiones. Vega contestó “ninguno”.

Pérez Banchero y Lust volvieron a coincidir, al señalar ambos que invierten en inmuebles. Manini Ríos lo hace “en ganado, en el establecimiento rural” propio.

Martínez aseguró que no tiene “capacidad de ahorro”. Franchi dijo que no posee ahorros y que, como productor, trata de “reinvertir lo que se puede de las ganancias y, si bien mayoritariamente” lo hace “vinculado al sector agropecuario”, no se cierra a “ninguna opción”.

Mieres contestó que “los ahorros, que no son muchos”, los tiene invertidos en “bonos uruguayos”.