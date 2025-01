Venezuela vive un día de tensión con un desenlace incierto

Los observadores independientes que estuvieron los días previos, durante y después de los comicios, emitieron comunicados en los que recomendaban desconocer esos resultados. “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, declaró el Centro Carter.

Pese a la presión internacional, el régimen de Maduro no parece ceder. Libró una orden de captura sobre González, por lo que su viaje a Caracas este viernes era hasta la mañana de hoy, una incógnita. Otros dirigentes políticos opositores han sido detenidos en los últimos meses, un mecanismo represivo que aumentó en los últimos días.

Este jueves 9 la líder opositora Corina Machado, quien no pudo participar en las elecciones por una decisión arbitraria de las autoridades de Venezuela, lideró una movilización en la capital de su país.

Consultado por Búsqueda el miércoles, Gustavo Becerra, jefe del comando Con Venezuela, dijo que González asumirá el cargo de presidente porque “lo que está sucediendo ya no lo detiene nadie”. Prefirió entonces no dar detalles de la estrategia que desarrollaría hoy la oposición.

No está claro cuál será el desenlace del día. El analista del Atlantic Council Geoff Ramsey no es demasiado optimista. "Veo muchas expectativas y pocas posibilidades de que esto llegue a una transición en el corto plazo", dijo a Búsqueda. Y las perspectivas no son alentadoras para el mediano plazo.

"La verdad es que el panorama en 2025 para Venezuela presenta desafíos tanto para Maduro como para la oposición, con dinámicas diferentes a las de la crisis de reconocimiento en 2019. Aunque las elecciones de 2024 fueron ampliamente cuestionadas y denunciadas por irregularidades, la oposición enfrenta un entorno internacional más fragmentado y menos interesado en volver a reconocer un gobierno paralelo como hicieron en 2019", evaluó.

Ramsey advirtió que "hay una fatiga generalizada y mucho escepticismo con respeto a la idea de simplemente dejar las sanciones petroleras por un tiempo indefinido".