Polonia activa el artículo 4 de la OTAN tras derribar varios drones rusos; Moscú niega la acusación

Polonia solicitó la activación del artículo 4 de la OTAN , que permite a los miembros de la alianza exigir consultas con sus aliados, después de haber derribado, según sus autoridades, varios drones rusos que ingresaron a su espacio aéreo durante la noche del martes 9 al miércoles 10 de setiembre.

Este artículo se invoca cuando un país considera que “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad” de uno de sus miembros está amenazada.

Europa UE propone sanciones a Israel por Gaza y refuerza apoyo a Polonia frente a Rusia

Las autoridades polacas informaron haber identificado los restos de al menos siete drones rusos y un misil, tras “19 violaciones” de su espacio aéreo en esa noche. Sin embargo, el teniente coronel Jacek Goryszewski, portavoz del mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas, aclaró que el misil no necesariamente era ruso: “También podría tratarse de un misil utilizado para derribar estos drones. No saquemos conclusiones hasta que se hayan analizado los restos”, declaró.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk calificó el episodio como “una provocación a gran escala” y advirtió que “esta situación nos acerca más a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”. Al mismo tiempo, matizó: “No tengo motivos para creer que estemos al borde de la guerra, pero se ha cruzado una línea y la situación es incomparablemente más peligrosa que antes”.

El alto mando polaco aseguró que la amenaza sobre el espacio aéreo ya se había “estabilizado” y que los sistemas de defensa habían vuelto a operar con normalidad.

Italia, Alemania y Países Bajos ayudaron a Polonia a derribar los drones rusos

Se trata de la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 que un país miembro de la OTAN se ve obligado a abrir fuego, lo que generó grandes inquietudes en Polonia y entre sus aliados.

Italia, Alemania y Países Bajos, todos miembros de la OTAN, ayudaron a Polonia a derribar los drones rusos, confirmó el secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte. “Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes”, declaró Mark Rutte en la sede de la alianza, en Bruselas, Bélgica.

El secretario general también denunció un acto “absolutamente irresponsable” cometido por Rusia. “Que sea intencionado o no, es absolutamente irresponsable, es absolutamente peligroso. Pero se está llevando a cabo una investigación exhaustiva”, declaró.

También advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, ante el riesgo de una escalada en el conflicto: “Mi mensaje a Putin es claro. Detenga la guerra en Ucrania. Deje de violar el espacio aéreo. Y que ahora estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada metro del territorio de la OTAN”.

Rusia rechaza las acusaciones

Por su parte, Rusia rechazó las acusaciones europeas, sin dar detalles sobre lo sucedido. “Los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos”, aseguró Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En cuanto a precisiones sobre lo ocurrido, el alto funcionario ruso respondió que no es “su competencia” y remitió al Ministerio de Defensa ruso, que indicó, luego, “no haber tomado como blanco” Polonia durante la madrugada, sino únicamente el territorio ucraniano.

A pesar de que Rusia negó su implicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó al encargado de los asuntos de Moscú en Polonia, Andréi Ordash, por las incursiones de drones.

Pero Andréi Ordash aseguró a la agencia estatal de noticias rusa, RIA Nóvosti, que las acusaciones polacas son “infundadas”, ya que Varsovia “no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso”.

“Sabemos una cosa: los drones procedían de Ucrania”, añadió.

Ucrania y sus aliados europeos temen una escalada en el conflicto

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski también reaccionó a la situación. Indicó que Rusia ha lanzado 415 drones y 40 misiles durante los ataques contra Ucrania durante la madrugada de este 10 de septiembre. Al menos ocho drones rusos han apuntado hacia Polonia, ha afirmado.

“Hoy se ha dado un nuevo paso en la escalada, los drones ‘Shaheds’ ruso-iraníes han operado en el espacio aéreo polaco, un espacio aéreo de la OTAN”, escribió en la plataforma X.

“La guerra librada por Rusia se intensifica, no se detiene. Debemos aumentar el costo para Moscú, reforzar el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa europea”, insistió la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmando que los primeros indicios acerca del ataque apuntaban a incursiones intencionadas por parte de Rusia.

Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la situación de “simplemente inaceptable”.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24