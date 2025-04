Ceibal implementa monitoreos permanentes de brechas de género en sus programas e iniciativas educativas

Orsi-Haim-EduIA.jpg Yamandú Orsi y Fiorella Haim encabezaron el lanzamiento de EduIA Lab, el 26 de marzo de 2025 en el anexo de la Torre Ejecutiva, en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

Laboratorio de inteligencia artificial

La presentación también abordó el lanzamiento de EduIA Lab, el laboratorio regional de inteligencia artificial (IA) para la educación. Aunque la creación se formalizó el 26 de marzo, Ceibal trabaja en IA desde 2017 a través de su programa de pensamiento computacional, que ahora se denomina Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial. Esta iniciativa educativa tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes de primaria la capacidad de resolver problemas mediante el uso de computadoras, a través de proyectos prácticos que incluyen modelado, algoritmos y análisis de soluciones.

El objetivo principal del EduIA Lab es “sistematizar las prácticas que está habiendo en el mundo y ver qué es lo que funciona” y “buscar soluciones que nos sirvan” adaptadas al contexto uruguayo, explicó a la comisión la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim.

Haim destacó el creciente interés internacional que ha despertado el modelo uruguayo de integración tecnológica en educación, particularmente en el ámbito de la IA. Numerosas delegaciones extranjeras han acudido a Ceibal buscando asesoramiento sobre transformación digital educativa. “Desde la creación del Plan Ceibal tenemos un cometido, que es la colaboración internacional”, señaló, aclarando que esta cooperación se canaliza a través de la Fundación Ceibal. “Ofrecemos consultorías pagas con resultados comprobados”, dijo.

La directiva detalló un fenómeno particular: organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, reciben frecuentes solicitudes de países que buscan implementar transformaciones digitales en educación, pero enfrentan un vacío de expertise. “Existe financiamiento disponible, pero escasean los consultores calificados que puedan guiar estos procesos”, explicó Haim.

Esta situación ha llevado a los organismos internacionales a apoyar la creación del laboratorio regional EduIA Lab. “Los bancos están interesados en que haya un laboratorio regional en el que se pueda acumular ese conocimiento, para que esté disponible en el caso de que algún país tenga esa necesidad”, afirmó Haim. El laboratorio permitirá sistematizar el conocimiento acumulado por Ceibal durante 18 años, poniéndolo a disposición de otras naciones que requieran asistencia técnica.

Comision-Innovacion-Tecnologia-Senado.jpeg Fiorella Haim (presidenta) e Irene González (gerenta ejecutiva) de Ceibal comparecieron ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología Senado

Marco regulatorio de tecnologías

Si bien la delegación de Ceibal se centró en la implementación y el uso de la IA en la educación, los legisladores que integran la comisión expresaron diversas opiniones sobre la necesidad y el enfoque de una posible regulación. El senador Pedro Bordaberry fue uno de los más activos en plantear interrogantes sobre este tema, ante la posibilidad de que la creciente popularidad de la IA lleve a una disminución del espíritu crítico en la sociedad. Para ilustrar su punto de vista, recordó la resistencia inicial que causó la aparición de la calculadora, que llegó a prohibirse en los liceos.

Bordaberry estableció un paralelismo entre la reacción ante la calculadora y la actual respuesta frente a la IA. Su temor radica en que, a medida que la IA se popularice, la sociedad pueda desarrollar una confianza similar en sus resultados y recomendaciones, dejando de lado el ejercicio del juicio crítico. “Creo que es muy bueno el esfuerzo que ustedes (Ceibal y EduIA) van a hacer y hay que hacerlo, pero pienso que la comodidad y la celeridad de la vida actual van a llevar a que ese espíritu crítico cada vez sea menor, lamentablemente” manifestó.

El senador señaló que la IA podría operar como un mecanismo de filtro de información, influyendo en las decisiones humanas. Como ejemplo, mencionó el proyecto de “moral machine” desarrollado en una universidad estadounidense, que busca incorporar principios éticos en los sistemas de IA. Indicó que esto podría provocar una tendencia a delegar decisiones a estas herramientas. En este contexto, destacó la importancia de desarrollar capacidad crítica en la población, recordando que los resultados de la IA no son absolutos. Mencionó el riesgo de que, con la repetición de resultados aparentemente correctos por parte de la IA, la gente deje de cuestionar y simplemente siga lo que la máquina dice, “con la misma confianza que se tiene hoy en la calculadora”.

En contraste, la presidenta de la comisión, senadora Patricia Kramer, ofreció una visión que no se centra en la prohibición o el temor, sino en la posibilidad de incentivar usos beneficiosos de la IA. “Honestamente, creo que generar normativas con respecto a la inteligencia artificial no ha de ser prohibir o temer”, dijo. Alentó, de hecho, a incentivar determinados usos y se refirió como un ejemplo “maravilloso” a experiencias de detección temprana de cáncer de mama mediante análisis de mamografías con IA. “Incentivar el uso de inteligencia artificial en ciertos procesos, como por ejemplo, de detección temprana de enfermedades, sería genial. Pero si no generamos ciertas normativas para incentivar eso, probablemente no suceda nunca”.