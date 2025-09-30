ChatGPT suma controles parentales para adolescentes para mayor seguridad

La medida llega tras una demanda presentada en Estados Unidos, en la que se acusa al chatbot de haber entrenado a un niño en métodos de autolesión antes de su suicidio.
OpenAI anunció la incorporación de controles parentales en ChatGPT como parte de una estrategia para reforzar la seguridad de los adolescentes que utilizan la herramienta
Las nuevas funciones buscan dar a padres y tutores mayor capacidad de supervisión y limitar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial por parte de menores.
