    ChatGPT suma controles parentales para adolescentes para mayor seguridad

    OpenAI anunció la incorporación de controles parentales en ChatGPT como parte de una estrategia para reforzar la seguridad de los adolescentes que utilizan la herramienta

    Celular.

    Celular.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La medida llega tras una demanda presentada en Estados Unidos, en la que se acusa al chatbot de haber entrenado a un niño en métodos de autolesión antes de su suicidio.

    Las nuevas funciones buscan dar a padres y tutores mayor capacidad de supervisión y limitar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial por parte de menores.

    Embed - OpenAI lanza controles parentales para ChatGPT para incrementar seguridad en adolescentes

    FUENTE:FRANCE24

