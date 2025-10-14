Un ganador del Nobel de Economía 2025 advierte sobre los riesgos de la IA

Las declaraciones del canadiense Peter Howitt, profesor emérito de la Universidad Brown de Estados Unidos, ocurren en medio de la creciente preocupación sobre cómo la inteligencia artificial (IA) afectará a la sociedad y el mercado laboral.
Uno de los ganadores del Nobel de Economía de este año advirtió que la inteligencia artificial ofrece “posibilidades asombrosas”, pero debería ser regulada debido a su potencial para destruir empleos
Howitt fue uno de los tres economistas reconocidos el lunes por la Real Academia de Ciencias de Suecia por su trabajo sobre cómo la tecnología impulsa y afecta el crecimiento.
Su investigación, junto con el también galardonado Philippe Aghion, de Francia, se centró en la teoría de la “destrucción creativa”, en la que un nuevo y mejor producto entra al mercado y las empresas que venden productos antiguos salen perdiendo. “No sabemos cuáles serán los efectos de la destrucción creativa”, explicó Howitt en una conferencia de prensa. También aseguró que aún está por verse quién será el líder de la IA.
“Es obviamente una tecnología fantástica con posibilidades asombrosas. Y también tiene un potencial increíble para destruir otros empleos o reemplazar mano de obra altamente calificada (...). Va a tener que ser regulado”, sostuvo.
Howitt, de 79 años, mencionó que se trata de un “gran momento en la historia de la humanidad” y lo comparó con épocas pasadas de innovación tecnológica, incluyendo el auge de las telecomunicaciones en la década de 1990 y los inicios de la electricidad y la energía a vapor.
Dijo que todas esas innovaciones demostraron cómo la tecnología puede mejorar la mano de obra y no solo reemplazarla. “¿Cómo lo vamos a lograr esta vez? Ojalá tuviera respuestas concretas, pero no las tengo”.
Howitt recordó que cuando él y Aghion escribieron por primera vez su influyente artículo de 1992 sobre la destrucción creativa, tardaron cinco años en lograr que se publicara, pero ambos sabían que habían dado con algo especial.
El tercer economista reconocido el lunes con el Nobel de Economía, el estadounidense-israelí Joel Mokyr, se mostró más optimista sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. “Las máquinas no nos reemplazan. Nos trasladan a trabajos más interesantes y complejos”, dijo Mokyr, de 79 años, en una conferencia de prensa transmitida en vivo desde la Universidad Northwestern, en los suburbios de Chicago.
“El cambio tecnológico no solo reemplaza a las personas, también crea nuevas tareas”, consideró.
También dijo que su principal preocupación sobre el mercado laboral del futuro no es el “desempleo tecnológico”, sino la escasez de mano de obra a medida que la población envejece y menos personas ingresan a la fuerza laboral.
