    Un ganador del Nobel de Economía 2025 advierte sobre los riesgos de la IA

    Uno de los ganadores del Nobel de Economía de este año advirtió que la inteligencia artificial ofrece “posibilidades asombrosas”, pero debería ser regulada debido a su potencial para destruir empleos

    Miembros de la Academia Sueca de Ciencias anuncian a los ganadores del premio Nobel de economía.

    Miembros de la Academia Sueca de Ciencias anuncian a los ganadores del premio Nobel de economía.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las declaraciones del canadiense Peter Howitt, profesor emérito de la Universidad Brown de Estados Unidos, ocurren en medio de la creciente preocupación sobre cómo la inteligencia artificial (IA) afectará a la sociedad y el mercado laboral.

    Leé además

    Imagen de una persona utilizando una computadora.
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Rosana García, restauradora cromática de imágenes de arte con IA. 
    Facultad de Ingeniería

    Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

    Por Silvana Tanzi

    Su investigación, junto con el también galardonado Philippe Aghion, de Francia, se centró en la teoría de la “destrucción creativa”, en la que un nuevo y mejor producto entra al mercado y las empresas que venden productos antiguos salen perdiendo. “No sabemos cuáles serán los efectos de la destrucción creativa”, explicó Howitt en una conferencia de prensa. También aseguró que aún está por verse quién será el líder de la IA.

    “Es obviamente una tecnología fantástica con posibilidades asombrosas. Y también tiene un potencial increíble para destruir otros empleos o reemplazar mano de obra altamente calificada (...). Va a tener que ser regulado”, sostuvo.

    Embed - Nobel de Economía para Aghion, Howitt y Mokyr por explicar cómo la innovación impulsa el crecimiento

    Howitt, de 79 años, mencionó que se trata de un “gran momento en la historia de la humanidad” y lo comparó con épocas pasadas de innovación tecnológica, incluyendo el auge de las telecomunicaciones en la década de 1990 y los inicios de la electricidad y la energía a vapor.

    Dijo que todas esas innovaciones demostraron cómo la tecnología puede mejorar la mano de obra y no solo reemplazarla. “¿Cómo lo vamos a lograr esta vez? Ojalá tuviera respuestas concretas, pero no las tengo”.

    Howitt recordó que cuando él y Aghion escribieron por primera vez su influyente artículo de 1992 sobre la destrucción creativa, tardaron cinco años en lograr que se publicara, pero ambos sabían que habían dado con algo especial.

    Peter-Howitt
    El ganador del premio Nobel de Econom&iacute;a, Peter Howitt, dice que la IA promete un enorme potencial, pero podr&iacute;a destruir un gran n&uacute;mero de empleos.

    El ganador del premio Nobel de Economía, Peter Howitt, dice que la IA promete un enorme potencial, pero podría destruir un gran número de empleos.

    El tercer economista reconocido el lunes con el Nobel de Economía, el estadounidense-israelí Joel Mokyr, se mostró más optimista sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. “Las máquinas no nos reemplazan. Nos trasladan a trabajos más interesantes y complejos”, dijo Mokyr, de 79 años, en una conferencia de prensa transmitida en vivo desde la Universidad Northwestern, en los suburbios de Chicago.

    “El cambio tecnológico no solo reemplaza a las personas, también crea nuevas tareas”, consideró.

    También dijo que su principal preocupación sobre el mercado laboral del futuro no es el “desempleo tecnológico”, sino la escasez de mano de obra a medida que la población envejece y menos personas ingresan a la fuerza laboral.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

