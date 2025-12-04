  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    ‘Bichos políticos', libro de caricaturas de Hogue

    En blanco y negro o a color, el libro recorre los 40 años de democracia a través de quienes han conducido políticamente el destino del país; son figuras metamorfoseadas que causan risa o enojo, y siempre sorprenden

    Bichos-politicos
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    “Todo tiene la frescura de ser la versión de un testigo: Hogue estaba cuando las cosas ocurrían, y el lápiz en mano las retransmitía a los demás”. Esta frase es parte del prólogo que Francisco Vernazza escribió para Bichos políticos, libro que reúne las caricaturas con las que Hogue recorre los 40 años de democracia que se están cumpliendo en este 2025. Van acompañadas con una selección de citas de la prensa, a cargo del periodista Sergio Israel, que les dan contexto a los acontecimientos.

    Sin intención de documentar la historia en su totalidad, Hogue elige momentos significativos, los trae a la memoria y les pone énfasis con sus trazos. Y le encanta metamorfosear sus creaciones, como lo ha hecho en sus muestras que aluden a animales, al zoo, a los bichos. “Recuerdo que mi abuela doblaba un diario y trataba de pegarles al grito de ‘¡Fuera, bicho!’. Para mí un bicho era un mangangá, después no fueron solo insectos, también los animales más grandes y las personas”, le contó a Búsqueda en una entrevista a propósito de su muestra Bichos al carbón.

    En su nuevo libro, los políticos son los protagonistas y a veces lucen su costado animal, otras lo esconden. Presidentes, parlamentarios, líderes políticos, sociales o militares. Algunos han quedado en el olvido, otros siguen gravitando en la vida política.

    El primero que aparece es Julio María Sanguinetti con la figura de un gato rojo, muy sonriente. No es para menos: es 1985, regresa la democracia y él luce la banda presidencial. De allí en más, todos los presidentes serán gatos, identificados con los colores partidarios. Y todos ríen o sonríen mirando a quien los mira. El que luce más taciturno es José Mujica.

    Sería difícil reseñar en pocas palabras todas las caricaturas y los hechos que las originaron, pero solo como ejemplo, aparecen a color o en blanco y negro, el voto de la ley de caducidad, el suicidio (o no) de Villanueva Saravia, el veto de Tabaré Vázquez a la ley de despenalización del aborto, el “¿por qué no te callas?” del rey Juan Carlos al presidente Hugo Chávez, las discrepancias entre Mujica y Danilo Astori, la llegada del coronavirus… y la historia continúa.

    Estas páginas producen a veces risa, a veces emoción y siempre sorpresa. Y cada tanto dan ganas de gritar “¡fuera, bicho!”. Es lo que logra la genialidad de este bicho artístico llamado Hogue.

