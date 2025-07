Carla Moscatelli brilla en ‘Plantar bandera’: “La comedia es marcación, precisión y ‘timing’”

Plantar bandera se llama la obra teatral escrita y dirigida por Federico Silva, estrenada dos semanas atrás en la sala municipal enclavada en el Intercambiador Belloni. El texto fue el ganador en 2024 del primer premio en la categoría Dramaturgia del Concurso Literario Juan Carlos Onetti, que otorga la Intendencia de Montevideo. Se trata de una comedia ambientada en un entorno no explicitado, que remite al interior uruguayo, y en un tiempo que remite a un pasado más o menos ubicable en los albores del siglo XX, aunque las coordenadas espaciotemporales son lo suficientemente elásticas como para ensanchar los horizontes de la trama. Embebida en el mundo del circo criollo, la obra combina grotesco, absurdo y abundante humor físico.

Plantar bandera3 Néstor Guzzini es Arrumaco y el Niño Forzudo Bruto videos

La Mama y la comedia

El crecimiento constante de Carla Moscatelli en la escena uruguaya durante los últimos 15 años la ha llevado a ser una de las actrices más requeridas del teatro y el audiovisual. Solo en esta temporada está presente en cuatro obras teatrales: las reposiciones de Zombi manifiesto, de Santiago Sanguinetti, y Tocar un monstruo, de Gabriel Calderón, y dos estrenos: Plantar bandera y una obra nueva de Gustavo Kreiman. Su gran trabajo en la serie local Feriados le abrió la puerta del cine, donde en 2021 hizo su primer protagónico: Las vacaciones de Hilda, de Agustín Banchero. Además de actuar en varias películas uruguayas, últimamente también participó en series como Cromañón y documentales como Un mundo recobrado, actualmente en cartel.

La actriz contó a Búsqueda que cuando leyó la obra le gustó tanto que dio el sí de inmediato, pese a que ya tenía la agenda llena este año. “Me encantó y me dieron muchas ganas de hacerla también por la posibilidad de trabajar por primera vez en teatro con Néstor”. A Moscatelli esta obra le hace acordar a clásicos del absurdo como Esperando a Godot (de Ionesco) y a ese gran emblema del realismo mágico en el teatro uruguayo que fue El herrero y la muerte, de Jorge Curi y Mercedes Rein. “Me encantó esa atmósfera bien de campo, de personajes medio marginales, desplazados, errantes, que están buscando su lugar, todo en tono de comedia pero con una actualidad increíble. Es una obra que habla de las excusas que nos ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer, es un texto que te lleva a la autocrítica”.

Dice la actriz: “Se dio muy bien el juego entre nosotros tres y también con Federico, porque pese a que el texto y la dirección son suyos, los tres propusimos y él lo integró muy bien. Elegía, corregía y marcaba mucho. Porque es una obra que requiere una gran precisión y una dirección muy meticulosa y cuidadosa para crear el mecanismo de comedia”.

Plantar bandera4 Carla Moscatelli es la Mama y Albino Almirón es el Campeón Bruto videos

La obra se sostiene en un gigantesco Edipo entre la Mama y Arrumaco. “El vínculo que se construye es entre los tres, pero especialmente entre la madre y el hijo. Es una comedia muy grotesca. Yo hago esa madre sufrida que busca salir adelante, y al mismo tiempo soy la adivina medio gitana, su personaje del circo. Es un trío que se construye para subsistir. Han conformado una sociedad que busca encontrar un lugar donde asentarse, plantar bandera y construir su negocio. Los tres generan una fuerte interdependencia con los otros dos. El Campeón y la Mama envuelven a Arrumaco para ayudarlo en su cambio, que, como el Niño Forzudo, era la estrella. Pero cuando deja de funcionar ese personaje y aparece la veta de la promoción de la Policía rural como una opción, Arrumaco se instala en el centro y el Campeón y la Mama lo van moviendo, lo ayudan. Todo gira en torno al Niño, se convence y se desconvence, es quien va descubriendo junto al público todo lo que sucede”.

En esta obra Moscatelli encarna un doble personaje muy distinto a los otros tres que interpreta este año. “La comedia me encanta. Creo que lo más parecido a este trabajo que había hecho es Los padres terribles (de Alberto Zimberg), en la que también tenía un vínculo muy fuerte con un hijo. El circo criollo exige una mezcla muy trabajada de interpretación y compromiso corporal y la comedia requiere un manejo del tiempo muy preciso para estar en el momento justo, sin atrasarte ni adelantarte. Ese juego es muy difícil y me encanta. En el drama te podés desbordar tranquila porque incluso así te aplauden más. En la comedia es al revés: si te desbordás, fracasa el chiste. La comedia es marcación, precisión y timing. Y no hay vuelta. Y el respeto al texto, porque el chiste que pensó el autor depende de que vos digas bien la letra. Que digas lo que está escrito, bien preciso”.

Plantar bandera afiche Javier Grau

Moscatelli se muestra feliz con la respuesta del público, que está agotando las funciones de Plantar bandera. “El público está de fiesta. El boca a boca comenzó a funcionar. Viene mucha familia, adolescentes, incluso niños. No hay edad para verla. Tiene varios niveles. Te podés quedar solo con lo cómico pero también tenés otra capa profunda de crítica social, una muestra de la realidad humana del país profundo. Es un drama muy humano y también está el drama de los artistas cuando los cirqueros se preguntan ‘¿che, vendrá gente?’. ¡Es lo que nos preguntamos nosotros todo el tiempo!”.

Yenia Dumnova

Carla Moscatelli tiene una importante participación en el documental Un mundo recobrado, actualmente en cartel en Montevideo. En esta obra de la argentina Laura Bondarevsky, un retrato de su abuela adoptiva, Moscatelli recrea la presencia de esta mujer oriunda de Rusia, y que vivió en Argentina y Uruguay debido a su vínculo afectivo con Mario Jaunarena, un diplomático uruguayo que fue secretario de Emilio Frugoni cuando este fue embajador uruguayo en Moscú. En Montevideo, Dumnova, que era artista plástica, fue ilustradora en varias publicaciones, y también escenógrafa y vestuarista en El Galpón. La película está construida con base en los recuerdos de la cineasta y su archivo personal. Hay entrevistas a miembros de El Galpón y también a Mauricio Rosencof, quien conoció a Dumnova. La narración en off es de la actriz argentina Laura Paredes. “Yo tengo una participación en la parte ficcionada del documental. Interpreto a Yenia en los años 60, 70 y 80, que fue la época en la que ella estuvo acá. Hago una recreación de Yenia inspirada en lo que me contó Laura y también en lo que investigué por ahí”.