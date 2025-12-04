El artista Osvaldo Leite fue declarado ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo

Pintor y escultor de larga trayectoria, Leite es uno de los grandes retratistas uruguayos; algunos de sus retratos se exhiben en las galerías de presidentes del Banco Central y del Banco República y en el Palacio Legislativo

Comenzó dibujando en un block de hojas cuando era niño en Cruz de San Pedro, un paraje rural de Rivera donde nació en 1943, y el arte lo llevó a atravesar el océano y a convivir y retratar a la nobleza y a la realeza europea. Pintor y escultor de larga trayectoria, y uno de los principales retratistas uruguayos, Osvaldo Leite fue distinguido el martes 2 por la Intendencia de Montevideo como ciudadano ilustre de la ciudad.

En 1961, Leite comenzó a estudiar en Montevideo, gracias a dos becas, con el maestro Edgardo Ribeiro, alumno de Joaquín Torres García. “Cuando recién había llegado a Montevideo, conocí en la inauguración de un salón en el Teatro Solís a José Belloni y a Zorrilla de San Martín. Fue como ver la historia del Uruguay. Recuerdo que los dos vestían trajes impecables. Zorrilla de San Martín tenía una cara muy colorada y Belloni, tremenda barba”, le dijo Leite a Búsqueda en una entrevista de 2017 al recordar aquellos inicios.

Dos años después, instaló su taller en la Ciudad Vieja y comenzó a exponer sus obras y a tener reconocimiento en los salones a los que se presentó.

A fines de los años 70 viajó a Europa con su esposa y en ese momento sus dos hijos. “Cuando llegué al Museo del Prado, a la sala de Velázquez, no pude entrar por la emoción. Di varias vueltas, lo miraba de lejos hasta que me animé”. Después viajaron a Ibiza, donde vendió su primer cuadro, y a Pollensa.

En 1980, un marchand belga lo invitó a exponer y el público pertenecía a la aristocracia. Allí comenzó su vínculo con la nobleza europea y su vida en un castillo de la campiña belga, donde instaló su taller. En 1983 se estableció en Londres con su familia y en 1984 fue invitado por el consorcio Impregilo de Milán y Hochtief de Essen para realizar exposiciones en el Mosul Dam Project en Irak.