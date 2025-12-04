  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    El artista Osvaldo Leite fue declarado ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo

    Pintor y escultor de larga trayectoria, Leite es uno de los grandes retratistas uruguayos; algunos de sus retratos se exhiben en las galerías de presidentes del Banco Central y del Banco República y en el Palacio Legislativo

    Autorretrato.

    Autorretrato.

    FOTO

    Osvaldo Leite

    Comenzó dibujando en un block de hojas cuando era niño en Cruz de San Pedro, un paraje rural de Rivera donde nació en 1943, y el arte lo llevó a atravesar el océano y a convivir y retratar a la nobleza y a la realeza europea. Pintor y escultor de larga trayectoria, y uno de los principales retratistas uruguayos, Osvaldo Leite fue distinguido el martes 2 por la Intendencia de Montevideo como ciudadano ilustre de la ciudad.

    En 1961, Leite comenzó a estudiar en Montevideo, gracias a dos becas, con el maestro Edgardo Ribeiro, alumno de Joaquín Torres García. “Cuando recién había llegado a Montevideo, conocí en la inauguración de un salón en el Teatro Solís a José Belloni y a Zorrilla de San Martín. Fue como ver la historia del Uruguay. Recuerdo que los dos vestían trajes impecables. Zorrilla de San Martín tenía una cara muy colorada y Belloni, tremenda barba”, le dijo Leite a Búsqueda en una entrevista de 2017 al recordar aquellos inicios.

    Dos años después, instaló su taller en la Ciudad Vieja y comenzó a exponer sus obras y a tener reconocimiento en los salones a los que se presentó.

    A fines de los años 70 viajó a Europa con su esposa y en ese momento sus dos hijos. “Cuando llegué al Museo del Prado, a la sala de Velázquez, no pude entrar por la emoción. Di varias vueltas, lo miraba de lejos hasta que me animé”. Después viajaron a Ibiza, donde vendió su primer cuadro, y a Pollensa.

    En 1980, un marchand belga lo invitó a exponer y el público pertenecía a la aristocracia. Allí comenzó su vínculo con la nobleza europea y su vida en un castillo de la campiña belga, donde instaló su taller. En 1983 se estableció en Londres con su familia y en 1984 fue invitado por el consorcio Impregilo de Milán y Hochtief de Essen para realizar exposiciones en el Mosul Dam Project en Irak.

    Varios de los retratos de Leite integran las galerías de presidentes del Banco Central y del Banco República. También ha pintado a Carlos Quijano, Alberto Methol Ferré y a Wilson Ferreira Aldunate, cuyo retrato está en el Palacio Legislativo. Algunos de ellos se exhibieron este año en Artista de dos mundos, muestra del Museo Nacional de Artes Visuales.

