El escritor Roberto Appratto murió a los 75 años

De lejos era un escritor serio y severo; a veces malhumorado con la situación cultural del país, especialmente con la literatura , las editoriales, la lectura. De cerca tenía un humor agudo, rutinas inalterables y un sentido de la amistad férreo. Y quienes lo tuvieron como docente universitario lo apreciaban por su solidez intelectual y por su generosidad para incentivar el aprendizaje. Roberto Appratto (Montevideo, 1950) murió este miércoles 15 a los 75 años.

Fue poeta, narrador, traductor, docente, crítico literario y de cine. Una figura frecuente de boliches y partícipe de presentaciones de libros y de mesas redondas. Docente de Literatura en Secundaria y de Teoría Literaria en el Instituto de Profesores Artigas, de donde había egresado, también ejerció la docencia en la Universidad Católica del Uruguay y en Bellas Artes en la Licenciatura en Medios y Lenguajes Audiovisuales. Tenía, además, sus propios talleres de escritura literaria.

Sus orígenes como escritor se ubican en los años 70, cuando irrumpió con una poesía renovadora y como crítico literario en la revista Maldoror y después en el semanario Jaque. La crítica de cine la ejerció en el semanario Aquí y fue durante años colaborador de El País Cultural.

Desde los tempranos años 90, Appratto tuvo una impronta autobiográfica en sus narraciones, un estilo que se conoce como “narrativas del yo”, que borra los límites entre autor, narrador y personaje.

Sus novelas adoptaron un tono confidencial y reflexivo, como si se las estuviera contando a un interlocutor silencioso que se ubica en sus escenarios. Y quien cuenta se asemeja al narrador de Thomas Bernhard, uno de sus autores admirados. Así escribió Se hizo de noche (2007), 18 y Yaguarón (2008), Como si fuera poco (2014) y Mientras espero (2016).

A veces el narrador se cansa de sus largos monólogos consigo mismo, de escuchar su propia voz interior: “Uno se harta de sí mismo, de pie en medio de una sala. Se harta de su voz interior, la que se escucha, por ejemplo, al dar clase, pero también cuando se escribe” (Mientras espero).

El origen de todo Roberto Appratto

En Íntima, una novela de 1993, Appratto hurgó en su memoria para rescatar la figura de su padre, y en El origen de todo (2020) es la madre el objetivo de su historia, una mujer que aparece entre la vida cotidiana, las películas y la música transformada en personaje literario. “Para empezar, mi madre encierra un misterio que ya no lo es tanto a medida que pasan los años y me reconozco en ella, en una manera de ver las cosas y de acomodarse, por así decirlo, en un lugar de preservación de sí misma”.

En La carta perdida (2018), el protagonista es Ricardo Ferrari, un gran lector que no ha podido escribir demasiado hasta que el hallazgo de una carta lo arrastra hacia una narración algo extraña, que se escribe sin ser escrita. Y de nuevo la autoficción se hace presente.

Hacia la escritura y los mecanismos de la creación literaria se enfocan las reflexiones de Apuntes (2024), que tienen mucho de su labor como docente. “La situación es esta: quiero escribir, pero quedo trancado por la misma idea que me deslumbró, que me hizo pensar que tenía que escribir algo. La idea, alguna cualidad de la idea, es más grande que el hecho de escribir, lo hace parecer imposible por el momento; el texto no respira”, son las primeras palabras de este libro.

Apuntes Roberto Appratto

En 2015, ganó el premio Bartolomé Hidalgo en Narrativa con Como si fuera poco, un libro también autoficcional sobre la pérdida (de la madre, de los hijos que se van, del matrimonio) y sobre la memoria. Por su parte en los Premios Nacionales de Literatura del MEC, Mientras espero obtuvo el tercer premio de Narrativa édita en 2016 y, en 2020, El origen de todo, el segundo premio de Narrativa.

La-carta-perdida-Appratto

Appratto era un hombre rutinario, y algunos de sus hábitos nunca los abandonaba. Uno de ellos estaba relacionado con el afecto y con su gran amigo Elvio Gandolfo, a quien visitaba todos los viernes por la mañana, a las 10.30. Antes pasaba siempre por Ciudad Bar a tomar un café. A Elvio le llevaba mandiocas y le mostraba lo último que estaba escribiendo para que se lo comentara. Elvio a veces se lo hacía reescribir, sin piedad. Entonces hay que volver a Es la voz de tu conciencia, un poema que escribió para el libro Levemente ondulado (Linardi y Risso, 2005), que termina con estos versos: “Escribe tu poema, firme, sólido / impasible, galvanizado en tu soledad, y estarás bien. / Ahora, con un gesto desprendido y generoso, / con una sonrisa de aceptación, sin otra cosa que tu propia fuerza, / escribe lo que te dictaré: empieza así:”.