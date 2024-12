Festival Internacional de Jazz de Punta del Este

Los autos estaban estacionados en un raro orden, como si el azar hubiese dado el último empuje y la última indicación a cada conductor. En la entrada no había nadie conocido. Fui directo al quincho y pedí un choripán y un vaso de vino. Una inmundicia el choripán, y el vino tenía hormigas. Muy preocupado deambulé entre un público con los rasgos apenas dibujados en el rostro. ¿Es posible que no conociera a nadie? En el escenario, recortado contra una cortina roja que ondeaba por el viento, irrumpió un enano con gruesas patillas (no era un tipo bajito, era un enano), al tiempo que sonaban unos lejanos platillos de charleston. El enano, ligeramente parecido a Pedrito Rico y disfrazado de Papá Noel, tomó el micrófono. Le dio unos golpecitos para comprobar el audio, tic-tic-tic, y luego intentó articular algo que no se terminaba de configurar. Abrió más la boca para aclarar las ideas, pero nada. Oscuridad en esa boca, tal vez un pozo negro. Dios, que no cante, pensaba. No había sonido, o no había voz, hasta que, como si el mensaje saliese desde el fondo del mar y con muchos graves, anunció: Nou hay festivoual. Noo-uu.