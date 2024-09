Jaime Roos: “El Nobel a Bob Dylan estuvo mal dado”

A continuación, Jaime desgrana su concepto de canción popular: “Mirá, acá hay dos dimensiones diferentes. Una cosa es música y otra cosa es letra. Entonces, la canción popular es una intersección entre ambas. Es más, debería ser considerada un estilo artístico, independientemente de la música y de la literatura. El Nobel a Dylan estuvo mal dado. Más allá de su talento. Cuando sucedió pensé: ‘Bueno, finalmente esto queda sobre el tapete’. Llegó la hora de hablar de la canción popular como una disciplina separada de música y literatura, algo aparte, como la plástica, el teatro, el ballet. La canción es algo diferente. Creo que debería instituirse el Nobel de esa disciplina y que el primero que tendría que ganarlo es Chico Buarque, ¡y luego Bob Dylan! Rubén Blades tendría que estar ahí cerca. Y tantos otros. Yo mismo me lo pregunto, a pesar de que tengo comenzadas varias canciones y terminadas solo tengo dos. Me cuesta mucho pararme a los 70 años de edad pensando qué quiero cantar, a quién le quiero cantar, pensando en que siempre escribí para mí con la esperanza de que le gustara a los demás. Frase de Piazzolla. Porque cuando escribía para mí no me importaba que no me escucharan los demás, pero sin embargo tenía la esperanza de que lo hicieran. Es el credo de cualquier under. Se publicó mi primer disco y se vendieron 80 copias en un año. Un fracaso. A mí no me importó. Ahora, intento ponerme dentro de mí mismo en aquel momento y tenía un gran empuje, una gran energía para publicar esas canciones aunque nadie las escuchara porque sabía que podría haber una cantidad de gente que, eventualmente, las escuchara. Pero en este momento siento que provengo del mundo establecido. Para los jóvenes soy el establishment. Qué tengo que decirle a una persona de 25 años: los consejos que les daría a mis nietos. ¿Tengo ganas de estar en ese rol? No. ¿Estoy viviendo cosas nuevas a esta altura de mi vida de viejo? Todos los días vivo cosas nuevas. Y cosas particularmente espirituales. Ahora, ¿voy a hacer canciones de autoayuda? (Risas).