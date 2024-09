Vida pública, personal y privada: “No salgo con el celular encima”

“Tengo redes para mi vida profesional. No tengo redes personales. Todo lo que publico tiene que estar vinculado a mi vida artística. No uso mis redes para dar mi opinión sobre esto o aquello. Mucho menos para compartir mi vida personal. De ninguna manera. El propio Borges hacía una diferencia entre vida personal y vida privada, además de la vida pública. Ahora, una vez cada dos o tres días pongo mi nombre en un buscador y veo qué anda boyando por ahí. A veces leo algún artículo en el que aparece mi nombre, a veces hay noticias de que alguien hizo una versión de un tema mío o alguien revolvió un archivo y encontró una foto sacada hace 20 años. Cosas que entretienen. Pero también a veces aparece gente que puede llegar a agredir. Tomo nota mental. Nunca respondo. Pero cuando alguien insulta en mis redes bloqueo a esa persona. No es muy frecuente, unos 10 en un año. No tolero que mis redes sean una cloaca. Son un sitio de arte. No vivo para las redes e intento mantenerme lo más despegado posible de ese mundo. Hay un tráfico, un manejo de la información que se hace por X (ex-Twitter) o por Instagram que desconozco. Cuando hay algo realmente relevante siempre hay algún amigo que me lo manda. Quizá sea algo generacional. Por ejemplo, no salgo con el celular encima. Uso WhatsApp solo para trabajar, para comunicarme con el plantel musical y técnico”.