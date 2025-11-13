La Dirección Nacional de Cultura del MEC entrega la medalla Delmira Agustini

Como todos los años, la Dirección Nacional de Cultura del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) entrega la medalla Delmira Agustini, con la que reconoce la contribución excepcional al país que han hecho artistas y figuras de la cultura nacionales e internacionales. Fue creada por ley en 2013 y desde entonces se han entregado 50 medallas.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ceremonia será el miércoles 19 a las 18 horas en la Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera, perteneciente al Museo Histórico Nacional. Estarán presentes las autoridades del MEC y habrá un espectáculo musical a cargo de Las Bandoneonas.

Entrevista La Triple Nelson, entre el dolor de la guerra y ocho días en la Disneylandia de los músicos

Bienal de Montevideo Amazonas Ancestral, sexta Bienal de Montevideo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo

Las que siguen a continuación serán las personalidades homenajeadas.

Laura Canoura . Cantante, compositora, docente, es un símbolo de la música uruguaya, y una referente intergeneracional que abrió el camino para otras cantoras en los escenarios.

Rubén Olivera . Músico, compositor y docente, ha desarrollado una labor sostenida como intérprete, investigador y difusor del acervo musical del país. Fue cofundador del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) y coautor junto con Mauricio Ubal de A redoblar, un himno a la resistencia popular durante la dictadura.

Rubén Olivera en su casa, durante la entrevista con Búsqueda. Fotos: Javier Calvelo / adhocFOTOS Rubén Olivera en su casa, durante una entrevista con Búsqueda. Fotos: Javier Calvelo/adhocFOTOS

Tatiana Oroño. Poeta, crítica literaria y de arte, curadora, profesora de Literatura y académica de número de la Academia Nacional de Letras, es una voz destacada de nuestra literatura.

Isabel Chabela Ramírez. Artista y activista social, es cantante, compositora, poeta, defensora de los derechos humanos y referente de la cultura afrodescendiente. Es fundadora y directora de Afrogama, colectivo de trabajadoras de la cultura afro, creado en 1995.

Alicia Torres. Crítica literaria, investigadora y docente, ha ejercido una labor sostenida en la prensa cultural en diferentes medios de comunicación. Publicó La Gazeta de Montevideo (2010), Idea Vilariño. Diario de juventud (2013) y Marosa (2019) con Ana Inés Larre Borges. Su trabajo ha contribuido al estudio y difusión de la literatura uruguaya.

Nancy Urrutia. Fotógrafa pionera del fotoperiodismo en Uruguay, en épocas en la que la profesión estaba sumamente masculinizada. Con su cámara registró las luchas sociales y políticas en la salida de la dictadura. Tiene más de 40 años de trayectoria en medios de comunicación. Parte de su trabajo lo recogió en el fotolibro Pionera (1983-1994).

Títeres Cachiporra. La compañía de títeres fue fundada en 1973 por Ausonia Conde y Javier Peraza, con un nombre que le rinde homenaje a Los títeres de Cachiporra de Federico García Lorca. Lleva más de 50 años con espectáculos para niños y adultos en Uruguay y en el exterior. Su trayectoria en el arte popular continúa con la participación de Javier Ernesto Peraza y Primavera Peraza.