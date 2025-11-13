  • Cotizaciones
    La Dirección Nacional de Cultura del MEC entrega la medalla Delmira Agustini

    La ceremonia en homenaje a figuras de la música, la crítica y el activismo cultural será el miércoles 19 a las 18 horas en la Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera

    La poeta Delmira Agustini.

    La poeta Delmira Agustini.

    FOTO

    Archivo Delmira
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Como todos los años, la Dirección Nacional de Cultura del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) entrega la medalla Delmira Agustini, con la que reconoce la contribución excepcional al país que han hecho artistas y figuras de la cultura nacionales e internacionales. Fue creada por ley en 2013 y desde entonces se han entregado 50 medallas.

    La ceremonia será el miércoles 19 a las 18 horas en la Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera, perteneciente al Museo Histórico Nacional. Estarán presentes las autoridades del MEC y habrá un espectáculo musical a cargo de Las Bandoneonas.

